Zelenski respinge retragerea din Donbas: „Ar fi o înfrângere strategică și o decizie iresponsabilă”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că retragerea trupelor ucrainene din anumite zone ale Donbasului – în special din regiuni ale Donețkului și dintr-o mică parte a regiunii Lugansk – ar fi iresponsabilă și ar echivala cu o înfrângere strategică pentru armată.

Potrivit Ukrinform, șeful statului a făcut declarațiile într-un interviu televizat, comentând intensificarea negocierilor de pace.

„Rușii vor să ne retragem din regiunea Lugansk, și din regiunea Donețk. Fără îndoială, pentru noi ar fi o pierdere strategică, o pierdere strategică pentru Forțele Armate. Fortificațiile și liniile de apărare – am deveni cu siguranță mai slabi. Când partenerii noștri americani sugerează, de exemplu, că pot fi construite noi fortificații – da, se pot. Dar asta necesită timp. Și de ce am face asta? Zonele urbanizate sunt în continuare mai puternice decât orice linii defensive pe care le poți construi în câmp deschis. Este vorba despre zone urbane, despre aproximativ 200.000 de oameni care locuiesc acolo, despre retragere și slăbirea moralului armatei noastre și despre câți oameni au murit deja acolo. Cred că un asemenea pas, astăzi, ar fi iresponsabil”, a declarat Zelenski.

Acesta a menționat că, în cadrul convorbirilor telefonice, Statele Unite și-au exprimat dorința de a continua comunicarea și negocierile, în timp ce Rusia nu arată disponibilitate de a pune capăt războiului nici măcar într-un format de tip „înghețare pe pozițiile actuale”.

„Aceasta este cea mai rapidă cale de a opri uciderile. Toți actorii serioși trebuie să participe în acest format – nu fiecare jucând propriul joc, ci cu o înțelegere comună. Noi ne dorim acest lucru. Formatul nu este complicat. […] Să obținem mai întâi un armistițiu de lungă durată – acesta ar putea marca sfârșitul fazei de luptă, militare, a războiului. Apoi putem trece la următorii pași – cei diplomatici”, a spus liderul de la Kiev.

Comentând o posibilă vizită a negociatorilor americani în Ucraina, președintele a subliniat că o astfel de deplasare este mai necesară pentru Statele Unite.

„Cred că această vizită este necesară nu pentru noi, ci pentru ei. De ce? Pentru că este lipsit de respect să mergi la Moscova și să nu vii la Kiev. Înțeleg că logistica noastră este mai complicată, dar oamenii tot vin aici. Dacă nu vor să vină, ne putem întâlni în alte țări. Nu este vorba despre locație, ci despre rezultat”, a adăugat Zelenski.

De asemenea, șeful Biroului Prezidențial și principalul negociator al Ucrainei cu Rusia, Kirilo Budanov, a declarat că există progrese în direcția unui posibil acord de pace cu Kremlinul, sugerând că o înțelegere ar putea fi obținută într-un termen relativ scurt.