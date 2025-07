Gheorghe Mârzencu: La 15 iulie se împlinesc 84 de ani de la tragicul eveniment din 1941, când Chișinăul a suferit una dintre cele mai mari distrugeri din istoria sa

Conform unui plan meticulos, echipe de geniști din Armata Roșie, supravegheate de odioasa poliție secretă sovietică NKVD, la ora 8 dimineața, au minat și au aruncat în aer infrastructura vitală a Chișinăului.

Orașul a fost redus la ruine, iar viețile multor locuitori au fost afectate până la deznădejde.

Ruso-sovieticii au aruncat în aer, prin explozibil greu:

• nodurile și parcurile de transport, inclusiv depourile de trenuri și de tramvaie;

• gările,

• uzinele energetice și de alimentare a orașului cu apă,

• morile și cuptoarele de producere a pâinii,

• clădirile administrative, sociale și culturale – bisericile, băncile, hotelurile, universitățile, liceele

• și multe altele.

Printre cei implicați în această operațiune s-a numărat și sergentul Kutepov, care a fost ulterior decorat pentru faptele sale negre.

Insul criminal a distrus personal fabrica de cherestea, de lângă actualul pod al străzii Ismail, incendiind și ruinele rămase.

Însă, în mod paradoxal, numele lui Kutepov rămâne gravat, eroic, pe un zid central al Chișinăului, ce aparține Ministerului Culturii(!!!)

Inscripția „Osmotreno, min net, l-t Kutepov”, de pe peretele Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” (str. Pușkin, mai sus de statuia Reginei Maria), sugerează, în mod fals, că, acesta ar fi fost un erou al „eliberării” din august 1944.

Deși faptele sale sunt legate de distrugerea orașului.

De patru ani la rând, am semnalat în mod repetat această anomalie istorică.

Am adresat demersuri autorităților guvernamentale, care, cică, astăzi luptă cu Rusia, am publicat articole în presă și am abordat problema în emisiuni radio și televizate, cerând eliminarea acestei inscripții mincinoase.

Cu toate acestea, autoritățile actuale refuză să acționeze.

Mai mult, inscripția NU FIGUREAZĂ ÎN NICIUN REGISTRU OFICIAL AL MONUMENTELOR din Chișinău, iar Primăria a confirmat oficial că eliminarea lui Kutepov din spațiul public se poate realiza, în câteva minute, dacă ar exista voința celor care o pastrează.

Totuși, guvernanții ignoră ostentativ cererile, pe care le-am adresat cu prietenii mei, in scris si oral – la fel cum ei tolerează și alte monumente sau inscripții ruso-sovietice, care perpetuează versiuni falsificate ale istoriei.

Monumentele acestea bazate pe fals constituie cel mai penetrant război hibrid al Rusiei lui Putin între Prut și Nistru.

Această indiferență ridică întrebări legitime: de ce autoritățile, care declară că luptă împotriva influenței rusești, evită să elimine aceste simboluri false?

Luptă cu Rusia le este autentică sau e doar o acțiune electorală, menită să marginalizeze concurenții politici?

În timp ce nume precum Kutepov, asociate cu distrugerea orașului, sunt tolerate, niste primari neascultători sau jurnaliști independenți – par a fi ținte mai convenabile pentru sancțiuni.

Adevărul, în primul rând, trebuie să fie o datorie morală!

A păstra inscripții precum cea a lui Kutepov pe zidurile Chișinăului nu este doar o neglijență, ci o abdicare de la datoria de a onora adevărul istoric și memoria victimelor.

Ștergerea acestor urme ale minciunii nu înseamnă doar corectarea unei erori, ci și un act de demnitate națională, prin care ne afirmăm respectul față de trecut și responsabilitatea față de viitor.

Atâta timp cât astfel de simboluri persistă, ele nu fac decât să umbrească aspirațiile noastre de libertate și adevăr.

Este timpul ca autoritățile să aleagă: fie protejează moștenirea culturală și istorică a spațiului românesc/moldovenesc pruto-nistrean, fie continuă să tolereze însemnele trecutului opresiv.

Alegerea guvernanților definește nu doar prezentul, ci și felul în care generațiile viitoare vor privi această epocă.

Oamenii lucizi NU-și doresc ca, vestigiile regimurilor criminale – cel ruso-sovietic și actualul ruso-putinist – să se scalde în 2 minciuni de o dată:

Prima – cea a mesajului ce-l poartă monumentele straine mincinoase și

A doua – minciuna guvernanților actuali, care declară că luptă cu Rusia și derivatele ei, dar de fapt NU luptă, ci doar declară.

Gheorghe Mârzencu