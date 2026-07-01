Economia Transnistriei, în declin: În 2025, PIB-ul a scăzut cu aproape 20%

Economia regiunii transnistrene a înregistrat un declin puternic în anul 2025, cu o scădere de aproape 20% a produsului intern brut și o reducere de 27% a producției industriale. Datele au fost prezentate de așa-zisul lider al executivului local, Alexandru Rosenberg, în cadrul unui raport susținut miercuri în fața așa-numitului Consiliu Suprem de la Tiraspol.

Potrivit lui Rosenberg, cele mai afectate sectoare au fost cel al energiei electrice, industria chimică și cea metalurgică.

Rosenberg a explicat că declinul economic a fost provocat de mai mulți factori, printre care întreruperile în aprovizionarea cu gaze naturale, instituirea stării de urgență și măsurile restrictive impuse de Chișinău.

Acesta a susținut că pierderile comerciale cauzate de taxele vamale aplicate de Chișinău au depășit 13 milioane de dolari.

Anul trecut a fost dificil și pentru agricultură, a mai declarat Rosenberg, menționând că mai multe culturi agricole au fost afectate de condițiile meteorologice nefavorabile, ceea ce a dus la scăderea recoltelor.

În ciuda dificultăților economice, separatistul de la Tiraspol susține că administrația locală a reușit să asigure funcționarea instituțiilor și respectarea drepturilor cetățenilor.

„În ciuda tuturor acestor lucruri, am reușit să asigurăm realizarea drepturilor constituționale ale cetățenilor și buna funcționare a agențiilor guvernamentale”, a declarat Rosenberg.

În ceea ce privește obiectivele pe termen scurt, acesta a precizat că, pe durata stării de urgență, administrația se va concentra pe menținerea garanțiilor sociale și sprijinirea întreprinderilor.

Printre prioritățile anunțate se numără păstrarea locurilor de muncă, prevenirea opririi producției, onorarea obligațiilor față de cetățeni și asigurarea funcționării stabile a instituțiilor.

Totodată, Rosenberg a declarat că economia regiunii are nevoie de noi oportunități de dezvoltare, precum substituirea importurilor în agricultură, consolidarea sectorului IT și dezvoltarea surselor alternative de energie.

Obiectivul declarat al administrației de la Tiraspol este atingerea unei creșteri economice anuale de 3–4%.