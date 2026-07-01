O tânără și doi bărbați, încătușați de polițiști într-un apartament din Capitală. Acuzați de trafic de droguri

Trei tineri de 21 și 26 de ani, originari din raioanele Cimișlia și Orhei, sunt cercetați penal de polițiștii și procurorii sectorului Centru din capitală, fiind suspectați de implicare în activitatea unei grupări specializate în comercializarea drogurilor.

„În urma perchezițiilor autorizate efectuate la domiciliul închiriat al acestora, oamenii legii au depistat și ridicat hașiș, PVP (sare) și marijuana, precum și obiecte utilizate în activitatea infracțională. Valoarea drogurilor ridicate depășește suma de 105 000 lei.

Potrivit probelor acumulate, cei trei suspecți ar fi avut roluri de curieri și depozitari în cadrul grupării criminale, fiind implicați în păstrarea, porționarea și distribuirea substanțelor narcotice către consumatori.

Toți trei au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile și riscă închisoare de la 7 la 15 ani.

Investigațiile continuă”, comunică Poliția.