Victoria Belous, care i-a numit „bolfoșei” pe unii deputați, preia șefia Comisiei economie din Parlament: Radu Marian rămâne membru

Deputata PAS Victoria Belous, ex-ministră a Finanțelor, preia șefia Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, după ce Radu Marian și-a anunțat demisia din această funcție, în legătură cu scandalul numirea lui Dumitru Vangheli la MoldATSA.

Astfel, Victoria Belous a fost desemnată în calitate de președintă a Comisiei economie, buget și finanțe, iar Radu Marian va fi membru în aceeași comisie.

În noiembrie 2025, deputata PAS, Victoria Belous, i-a acuzat într-un discurs în plen pe reprezentanți ai opoziției că „ar trăi cu 30 de mii de lei pe an, dar sunt destul de bolfoșei”. „A ieșit prost din punctul meu de vedere. Ea a semnalat o problemă de care a fost responsabilă în ultimii ani, mai ales deținând funcții de conducere la FISC și fiind ministru al Finanțelor”, a declarat Olesea Stamate, fostă deputat PAS.