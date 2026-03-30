Cadrele didactice nu vor mai fi obligate să treacă periodic prin proceduri de reconfirmare a gradelor profesionale. Noile prevederi, care vor intra în vigoare din 1 septembrie, stabilesc că gradele didactice vor fi menținute pe termen nelimitat, odată ce competențele au fost validate.

Ministerul Educației și Cercetării a modificat Regulamentul de atestare, astfel încât gradul didactic doi va deveni permanent după două confirmări consecutive, iar gradul didactic unu – după o singură confirmare.

Regulamentul actualizat extinde și accesul la grade didactice pentru maiștrii-instructori din învățământul profesional tehnic, inclusiv pentru cei care dețin studii profesional-tehnice secundare. În același timp, a fost revizuită harta creditelor profesionale, reducându-se numărul de credite necesare pentru obținerea și reconfirmarea gradelor didactice.

Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că schimbările au scopul de a simplifica procedurile administrative și de a adapta evaluarea profesională la realitățile din școli. Potrivit lui, reducerea birocrației poate contribui la menținerea cadrelor didactice în sistem și la creșterea atractivității profesiei.