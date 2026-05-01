Grătare la oraș, muncă la sat: Cum au petrecut moldovenii ziua de 1 Mai în nordul țării

Pentru unii 1 Mai este zi de odihnă, iar pentru alții, o zi ca oricare alta. În timp ce orașele prind miros de grătar și voie bună, în satele din nordul Moldovei, munca nu ia pauză. De la câmp, la șantiere sau drumuri în reparație, oamenii spun că sărbătoarea vine după ce se termină lucrul, transmite nordinfo.md.

„Muncim să avem un ban în casă. Sărbătoarea e sărbătoare, dar munca nu așteaptă. După ce se încheie ziua de muncă, vom sărbători, pentru că e ziua noastră.”

În satele din nordul țării, gospodarii nu țin cont de calendar. Grădinile trebuie pregătite, iar lucrările duse la capăt.

„Sunt niște trandafiri sălbatici mai vechi și îi scot. Trebuie să semănăm porumbul.”

„Muncim. Nu lucrăm la stat, dar individual. Vom sărbători altă dată. Vor fi zile în care nu vom avea de lucru și ne vom odihni.”

„Vrem să reparăm răstignirea. Acum începem. Se odihnesc cei mai leneși, de la oraș. Noi, cei din sat, avem de pus în pământ, avem de lucru în jurul casei. Stau cei care sunt fără griji.”

Cei mai în vârstă își amintesc vremurile când munca de 1 Mai era o normalitate, nu o excepție.

„Noi suntem la pensie și ne odihnim, dar cei tineri trebuie să lucreze așa cum am făcut și noi. Am lucrat și de 1 mai, și de 9 mai. Am avut multe norme.”

Sunt însă și oameni care aleg să se bucure de ziua liberă, chiar dacă spun că sărbătoarea nu mai are farmecul de altădată.

„Ne odihnim pentru că este oleacă sărbătoare. Am ieșit la aer, mai spunem o minciună, mai prindem una. Nu avem ce face. Așa ne mai trece ziua.”

„Nu sărbătorim ca înainte. 1 Mai era altfel. Acum e altfel, nu ca atunci când eram mici.”

Nici drumarii nu au parte de odihnă pentru că, spun ei, lucrările nu pot fi amânate.

„Vom sărbători deseară, dar acum lucrăm. Trebuie să muncim, drumurile trebuie făcute pentru că sunt stricate. Cineva trebuie să lucreze, să repare drumurile.”

Pentru mulți, 1 Mai înseamnă familie, prieteni și tradiționalul grătar de primăvară.

„Un mic picnic cu familia, prietenii. E primăvară, e vreme bună, se poate de ieșit.”

„Vrem să facem niște cărniță la grătar. Avem mici, avem și voie bună.”

Sărbătoarea de 1 Mai își are originile în protestele muncitorilor din secolul al XIX-lea, pentru condiții mai bune de muncă și un program redus.

De-a lungul timpului, sensul ei s-a schimbat, devenind pentru mulți o zi de odihnă. În Republica Moldova, 1 Mai rămâne atât o zi liberă oficială, cât și un simbol al solidarității și al drepturilor angajaților.