Misiune spectaculoasă: Ucrainenii au lovit navele rusești care păzeau Podul Kerci

Marina ucraineană susține că a lovit, cu ajutorul unor drone navale de suprafață, mai multe nave rusești aflate în zona Strâmtorii Kerci. Acestea ar fi fost folosite pentru paza Podului Kerci, care leagă Rusia continentală de Peninsula Crimeea, anexată ilegal de Moscova.

Potrivit Marinei Forțelor Armate ale Ucrainei, atacul a avut loc în noaptea de 30 aprilie 2026 și a vizat flota rusă de nave și ambarcațiuni din zona Strâmtorii Kerci.

În urma loviturii, ar fi fost avariate o navă rusească de patrulare de tip Sobol și o navă anti-sabotaj de tip Grachonok. Marina ucraineană afirmă că partea rusă ar fi suferit „pierderi ireversibile”.

Anunțul a fost făcut într-un mesaj publicat pe Facebook, unde Marina ucraineană a prezentat și imagini care ar surprinde momentul atacului.

În înregistrare, filmată de pe una dintre dronele navale ucrainene, se vede cum ambarcațiuni de suprafață se îndreaptă spre navele rusești, în timp ce acestea încearcă să le țintească.

Potrivit părții ucrainene, navele lovite fac parte din structurile utilizate de Serviciul de Frontieră al Gărzii de Coastă din cadrul FSB și de Marina Federației Ruse. Acestea ar fi fost folosite pentru protejarea Podului Kerci și pentru acțiuni împotriva sabotorilor.

Marina ucraineană afirmă că atacul reprezintă un nou exemplu al eficienței operațiunilor sale și al reducerii treptate a capacităților militare ruse în bazinul Mării Negre.