Viceprimarul din Durlești, Mihail Enachi, este vizat de un nou control ANI

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un nou control în privința viceprimarului orașului Durlești, Mihail Enachi, fiind vizată o posibilă încălcare a regimului juridic al incompatibilităților. Mihail Enachi este cercetat penal în schema presupusei înstrăinări a terenurilor publice împreună cu alți angajați ai primăriei, inclusiv primarul Eleonora Șaran.

Potrivit unui proces-verbal emis de inspectorul de integritate, sesizarea a fost înregistrată la 2 aprilie 2026 și repartizată aleatoriu spre examinare. Aceasta vizează faptul că Enachi ar deține simultan funcția de viceprimar și calitatea de fondator și administrator al unei companii private – „Cielo Premium” SRL.

În urma verificării preliminare, inspectorul de integritate a constatat existența unei aparențe de încălcare a legislației. Mai exact, legea interzice aleșilor locali, inclusiv viceprimarilor, să exercite alte funcții remunerate în cadrul întreprinderilor, cu excepția activităților didactice, științifice sau de creație.

Potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice din 07.04.2026 la demersul inspectorului de integritate s-a stabilit că Mihail Enachi deține calitatea de fondator și administrator al S.R.L. „Cielo Premium”.

Astfel, ANI a dispus inițierea procedurii oficiale de control pentru a stabili dacă Mihail Enachi a încălcat regimul juridic al incompatibilităților.

„Acesta nu este singurul control care îl vizează pe viceprimarul din Durlești. ANI a anunțat anterior și inițierea unui control al averii, în urma unor suspiciuni privind neconcordanțe între bunurile deținute și veniturile declarate.

Inspectorul de integritate a constatat existența unei aparențe de încălcare a regimului juridic privind declararea averii și intereselor personale. Astfel, a fost inițiat controlul oficial pentru verificarea disponibilităților financiare care au stat la baza modificărilor patrimoniale identificate până în prezent.

Consultând portalul declarațiilor de avere și interese personale, TVR Moldova nu a identificat declarația de avere a viceprimarului Mihail Enachi pentru anul 2025.

În declarația de avere pentru 2024, Mihail Enachi a raportat un salariu de 358.000 de lei obținut de la Primăria Durlești. Viceprimarul nu a declarat niciun imobil, dar a trecut un automobil Toyota Camry, achiziționat în 2023 pentru 380.000 de lei. La categoria datorii, Enachi a declarat un împrumut de 350.000 de lei contractat în 2023 de la o persoană fizică cu scadența în 2028.

Pe 27 februarie, primarul orașului Durlești Eleonora Șaran și viceprimarul Mihai Enachi, au fost reținuți. Cei doi ar fi organizat o schemă infracțională prin care au deposedat Primăria Durlești de mai multe terenuri intravilane. Ei ar fi falsificat extrase cadastrale și titluri de proprietate în lipsa unor documente justificative, facilitând astfel atribuirea ilegală a terenurilor.

Ulterior, loturile cumpărate la un preț simbolic de 5.000 de euro au fost vândute unor beneficiari reali cu sume cuprinse între 38.000 și 39.000 de euro. Cumpărătorii finali erau adesea dezvoltatori imobiliari interesați de consolidarea terenurilor pentru proiecte de construcție masive.