Rafinarea petrolului în Rusia, la minimul ultimilor 17 ani după atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice

Volumul de rafinare a petrolului în Rusia a scăzut la cel mai redus nivel din ultimii 17 ani, pe fondul atacurilor repetate cu drone lansate de Ucraina asupra rafinăriilor, depozitelor și conductelor petroliere.

Potrivit datelor companiei OilX, citate de Bloomberg, rafinarea a coborât la aproximativ 4,69 milioane de barili pe zi. Nivelul este cu 11% mai mic față de începutul anului, cu 12% sub cel din aceeași perioadă a anului trecut și cu circa 18% sub nivelul din 2021, înainte de război, relatează The Moscow Times.

În luna aprilie, forțele ucrainene au lansat cel puțin 21 de atacuri asupra infrastructurii petroliere ruse, acesta fiind unul dintre cele mai ridicate niveluri de intensitate de la începutul conflictului. Mai multe rafinării majore au fost afectate, inclusiv instalațiile din Perm, Sîzran, Novokuibîșevsk, Tuapse și complexul „Norsi”, unele fiind nevoite să-și oprească total sau parțial activitatea.

Atacurile au vizat și rețeaua de conducte, precum și infrastructura maritimă de export. Porturi-cheie de la Marea Baltică, precum Primorsk și Ust-Luga, au suspendat temporar livrările de țiței în aprilie, înainte de reluarea exporturilor. De asemenea, au fost afectate operațiunile din portul Novorossiisk și din hub-ul Tuapse, utilizat pentru exportul produselor petroliere.

În total, cel puțin cinci atacuri au vizat sistemul de conducte, iar alte șase au fost îndreptate împotriva infrastructurii petroliere maritime. Un petrolier a fost lovit în aprilie, după alte trei incidente similare raportate în martie.

Scăderea activității de rafinare este mai accentuată decât în perioada crizei carburanților din toamna anului trecut, când penuria de benzină a dus la creșteri record de prețuri și la introducerea unor măsuri de raționalizare în unele regiuni.

Potrivit analistului energetic Serghei Vakulenko, Rusia a fost nevoită să reducă temporar producția de petrol la sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie, însă ulterior a reușit să o restabilească.

Expertul a subliniat că eficiența acestor atacuri depinde de menținerea unei presiuni constante asupra infrastructurii-cheie.

„Dacă Ucraina reușește să mențină același nivel al atacurilor și să le extindă asupra unor puncte strategice precum Primorsk sau Novorossiisk, impactul ar putea fi semnificativ”, a declarat acesta pentru The Wall Street Journal.