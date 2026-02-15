Grigore Manoli, supărat pe situația drumurilor naționale pline de gropi și glod: „Stăm 5 mașini aici cu cauciucurile tăiate!”

Antreprenorul Grigore Manoli s-a pomenit cu cauciucurile sparte în timp ce se deplasa pe un drum național. Acesta a postat pe rețele mai multe filmulețe, în care se arată indignat de starea șoselelor din țară: „Dacă te oprește Poliția și nu ai revizia tehnică, îți evacuează mașina, dar dacă drumul e rău și stăm 5 mașini aici cu cauciucurile tăiate, tot normal. Bara din față e ruptă. Știți cât cot costă un cauciuc la un hârb de mașină? Acolo la deal e trambulină. Ferească mama lui Dumnezeu. Cine îmi plătește două cauciucuri acum? Scârbele”.

„Uitați-vă ce trambulină avem aici. Acum am plătit drumurile peste 3000 de lei. Mai aveți tupeu să mai stați cu Poliția pe drumuri, să ne oprească, să ne controleze? De ce? Cum ne fărâmăm mașinile? În rând stăm, toți cu roțile buhnite. O Moldovă prosperă, cu capace pe marginea drumului”, a relatat Grigore Manoli.

„Dacă te oprește Poliția și nu ai revizia tehnică, îți evacuează mașina, dar dacă drumul e rău și stăm 5 mașini aici cu cauciucurile tăiate, tot normal. Bara din față e ruptă. Știți cât cot costă un cauciuc la un hârb de mașină? De la gaura aceea stăm și noi, încă unul. Nu trebuie de vorbit urât de oameni, sunt ai noștri. Uite cum am mers pe disc, pentru că acolo la deal e trambulină. Ferească mama lui Dumnezeu. Cine îmi plătește două cauciucuri acum? Scârbele”, a mai spus antreprenorul, în altă secvență video.

Grigore Manoli a încercat să preîntâmpine și alți șoferi care treceau pe drumul respectiv despre pericolul de pe șosea, dar și transforme totul în glumă: „O dronă rusească de tip Shahed a aterizat pe drumul național R5 și a făcut aici un crater imens. Suntem cinci mașini cu roțile buhnite, veniți să vedeți drona. Vă rog frumos, veniți și faceți acest drum, că degrabă vor ieși balauri de aici”.