O moldoveancă locuiește într-un beci din Italia: Chiriașa nu părăsește locuința ei

O femeie de 51 de ani din Republica Moldova, stabilită în Italia, spune că a ajuns să locuiască într-un beci, fără utilități, după ce chiriașa sa nu a mai părăsit apartamentul la expirarea contractului.

În urmă cu două seri, Iulia Țurcanu a avut nevoie de îngrijiri medicale, pe fondul condițiilor în care trăiește.

Potrivit Il Resto del Carlino, totul se petrece la Novellara, în provincia Reggio Emilia din Italia, într-o clădire de pe via Primo Maggio, unde proprietara nu își mai poate folosi locuința aflată la etajul al patrulea.

Cum a ajuns să-și închirieze locuința

Iulia spune că a venit în Italia din Republica Moldova cu aproape zece ani în urmă și că, în 2023, a cumpărat apartamentul din Novellara.

Ulterior, găsind un loc de muncă permanent, 24 de ore din 24, ca badantă, așadar s-a mutat pentru o perioadă în locuința persoanei pe care o avea în grijă.

În acest context, pentru a-și completa veniturile și a acoperi cheltuielile de condominiu, femeia a decis să-și închirieze apartamentul pentru un an, cu intenția de a reveni în propria casă în vara anului 2025, la finalul înțelegerii.

Contract expirat, apartament nerestituit

La expirarea contractului însă, chiriașa – care locuia acolo împreună cu copiii minori – ar fi refuzat să-i elibereze locuința, invocând dificultăți în găsirea unei alternative.

Iulia Țurcanu afirmă că, pentru câteva luni, chiria a fost plătită doar parțial, iar apoi, din toamna trecută, nu ar mai fi fost achitat nimic.

În același timp, proprietara susține că chiriașa ar lipsi perioade lungi din imobil, la fel și copiii, iar apartamentul ar fi rămas fără energie electrică și gaz, ceea ce îl face nelocuibil.

Distinsul de utilități a avut efecte și asupra beciului aferent apartamentului, care a rămas fără iluminat, complicând și mai mult situația proprietarei.

Viața în beci și episodul care a dus la spitalizare

În lipsa accesului la apartament, îngrijitoarea moldoveancă spune că s-a „instalat” în beciul de la parterul clădirii, unde doarme pe podea, pe o saltea, și trăiește fără încălzire, curent, gaz și alte servicii.

Femeia descrie inclusiv problemele legate de apă: „În vară trebuia să merg la fântâna de aici, din apropiere, ca să îmi iau apă. Acum, din fericire, m-au autorizat să folosesc robinetul unei mici toalete comune. Pot lua doar apă cu găleata mea. Dar nu se poate folosi toaleta, pentru că de mult timp… este înfundată”.

În urmă cu două seri, Iulia Țurcanu a chemat ambulanța, fiind preluată de Crucea Roșie locală și dusă la camera de gardă.

„Am început să am dureri puternice la oase, nu reușeam nici măcar să îmi ridic brațul. M-am speriat și am decis să mă consult la spital”, a relatat ea.

Femeia a rămas mai multe ore la urgențe și a fost externată a doua zi, după investigații.

Procesul și încercarea de a grăbi o soluție

Cazul a ajuns în instanță, fiind deschis un proces civil. Avocatul proprietarei, Alessandro Occhinegro, afirmă că se caută în continuare o înțelegere care să evite durata mare a procedurilor:

„Există un proces civil în desfășurare, dar țintim un acord, pentru a evita să obținem ceea ce ni se cuvine în termenele lungi prevăzute pentru aceste proceduri: circa patruzeci de zile pentru eventuala pornire a evacuării, alte cel puțin trei luni pentru executare… Ar fi mai bine să se rezolve într-un timp mai scurt”.

Apărătorul mai arată că, în contextul neplății și al faptului că, după cum susține proprietara, în apartament nu ar mai locui efectiv nici chiriașa, nici copiii, ar putea fi căutată o soluție rapidă care să-i permită Iuliei Țurcanu să revină în locuința ei.

În această situație, mai notează sursa citată, autoritățile ar avea o marjă limitată de intervenție cât timp litigiul se află pe rol.

Proprietara spune că ar putea apela la sprijin prin servicii sociale sau alte forme de ajutor existente la nivel local, însă preferă să se descurce singură:

„Aș accepta ajutor extern dacă nu aș avea o casă a mea unde să merg. Dar eu sunt proprietara unui apartament, cumpărat cu sacrificiu”.