Numărul turiștilor străini care au vizitat Moldova, în creștere cu circa 34% în 2025

Numărul persoanelor străine, care au vizitat Republica Moldova în anul 2025 prin intermediul agențiilor de turism a crescut cu 33,8% față de anul 2024 și a constituit 90.500 vizitatori. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS).

Potrivit BNS, majoritatea turiștilor au fost vizitatori de o zi, care au sosit în țara noastră în scopuri de odihnă, recreere și agrement. Cei mai mulți dintre aceștia au venit din România și Italia.

Totodată, anul trecut s-a înregistrat creșterea atât a numărului de turiști-zile (de 1,3 ori), cât și durata medie a sejurului în țară a turiștilor străini – de la 4,0 zile la 4,6 zile.

Pe de altă parte, în 2025 a crescut ușor și numărul de turiști și excursioniști care au plecat în străinătate prin intermediul agențiilor de turism, până la cifra de 401.800 persoane. Majoritatea absolută a vizitatorilor a călătorit în scopuri de odihnă, recreere și agrement.

Moldovenii au optat preponderent pentru călătorii în Turcia, Bulgaria, Egipt, România și Grecia.