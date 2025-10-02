Groapă-surpriză la Bălți: asfaltul surpat blochează o mașină

Un incident periculos a zguduit traficul din Bălți: un automobil a rămas blocat într-o groapă apărută pe strada Boris Glavan, după ce asfaltul s-a surpat brusc. Evenimentul a avut loc pe un tronson recent reparat, unde au fost înlocuite conductele de apă, însă fără semne de avertizare sau garduri de protecție.

Martorii oculari au semnalat repetate probleme de acest gen și acuză autoritățile locale și constructorii de iresponsabilitate. Mulți susțin că lucrările au fost efectuate necorespunzător, punând în pericol atât mașinile, cât și pietonii.

Incidentul ridică semne de întrebare privind calitatea lucrărilor de infrastructură din oraș. Locuitorii cer explicații și măsuri urgente pentru prevenirea unor accidente similare, mai ales în zonele unde reparațiile la utilități sunt frecvente.

Până în prezent, nici administrația locală, nici furnizorul de apă nu au oferit comentarii oficiale. Situația a stârnit nemulțumiri în rândul cetățenilor, care reclamă lipsa semnalizării și a măsurilor de siguranță în timpul lucrărilor.

Specialiștii în infrastructură avertizează că astfel de surpări pot fi cauzate de lucrări necalitative, infiltrații de apă sau materiale defectuoase și subliniază necesitatea unei verificări urgente pentru a evita accidente grave.