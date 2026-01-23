Trump, declarații jignitoare la adresa aliaților NATO: „Au stat puțin mai în spate” în războiul din Afganistan

Donald Trump i-a denigrat din nou pe aliații Americii din NATO, susținând că trupele din națiunile aliate „au stat puțin mai în spate, puțin în afara frontului” în timp ce luptau în Afganistan în sprijinul campaniei SUA împotriva talibanilor, scrie The Guardian.

Singura dată când NATO a invocat clauza sa de apărare reciprocă – care prevede că un atac asupra unui membru reprezintă un atac asupra tuturor – a avut loc după atacurile teroriste din 11 septembrie, când statele membre au desfășurat mii de soldați în Afganistan. Peste o mie de militari din afara SUA au fost uciși în conflict, iar comentariile lui Trump vor amplifica probabil tensiunile dintre SUA și aliații săi.

Pe măsură ce își intensifică nemulțumirile față de NATO, în care SUA sunt fondatoare, Trump a pus la îndoială în repetate rânduri dacă celelalte 31 de națiuni care alcătuiesc alianța vor sări în apărarea SUA. Într-o declarație acordată Fox News, joi, Trump a declarat că „nu este sigur” că NATO va trece „testul suprem” de apărare a SUA dacă țara ar fi amenințată.

„Nu am avut niciodată nevoie de ei… Vor spune că au trimis niște trupe în Afganistan… și au făcut-o, au stat puțin mai în spate, puțin departe de linia frontului”, a afirmat el, adăugând că SUA au fost „foarte bune cu Europa și cu multe alte țări. Trebuie să fie o stradă cu două sensuri”.

Aceste remarci vin după comentarii similare de la începutul săptămânii, când a descris alianța ca fiind „supraevaluată” și a pus la îndoială disponibilitatea membrilor acesteia de a răspunde la o criză.

Un total de 3.486 de soldați NATO au murit în conflictul de 20 de ani, dintre care majoritatea, 2.461, erau militari americani. În cei 19 ani de participare cu structuri militare în teatrul de operaţii din Afganistan, 27 de militari români şi-au pierdut viaţa în acţiuni de luptă, iar peste 200 au fost răniţi.