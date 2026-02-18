Guvernul a aprobat lista bunurilor care pot fi aduse fără taxe din străinătate

Moldovenii care se întorc cu traiul permanent în țară vor putea aduce fără taxe de import mai multe bunuri de uz personal și un automobil. Printre acestea se numără un frigider, un televizor, un aspirator, o haină din blană și alte lucruri pentru necesități proprii.

Guvernul a aprobat miercuri lista bunurilor și limitele numerice aferente.

Documentul stabilește tipurile de bunuri care pot fi aduse și cantitatea maximă permisă. Este vorba despre electrocasnice, mobilier, articole vestimentare, obiecte de uz gospodăresc și alte bunuri destinate exclusiv utilizării personale, și nu comercializării.

Lista indică expres numărul maxim admis pentru fiecare categorie, iar scutirea se aplică o singură dată, la revenirea definitivă în țară.

De exemplu, este permis un singur instrument muzical, până la trei articole de îmbrăcăminte din piele, zece perechi de încălțăminte, două covoare și maximum zece scaune. Pentru electrocasnice și echipamente electronice este prevăzut, în majoritatea cazurilor, câte un exemplar.

Autoritățile precizează că actul normativ distinct elimină interpretările diferite la vamă și asigură tratament egal pentru toți cetățenii care se repatriază.

Potrivit notei proiectului, măsura simplifică procedurile vamale, reduce timpul de verificare și diminuează costurile pentru persoanele care revin în țară. Scutirea de taxe se aplică și pentru un autovehicul, în condițiile prevăzute de lege.