Opt localități au rămas fără curent în urma viscolului. Brigăzile intervin în teren

În urma condițiilor meteorologice extreme, energia electrică lipsește parțial în opt localități din sudul și centrul țării. Potrivit informațiilor operative prezentate la ora 13:30 de Premier Energy Distribution, sunt afectați aproximativ 4.222 de consumatori din raioanele Anenii Noi, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești și Leova.

Operatorul precizează că brigăzile operative intervin în teren pentru restabilirea rețelelor avariate de viscol și ninsoarea abundentă, cu respectarea regulilor de securitate.

Vântul puternic și precipitațiile au provocat ruperea conductoarelor electrice, iar accesul în anumite zone este îngreunat din cauza drumurilor acoperite de zăpadă.

Premier Energy Distribution îndeamnă consumatorii să respecte regulile de securitate electrică și să nu atingă conductoarele electrice căzute sau cablurile avariate, să ocolească liniile deteriorate și să nu intervină în instalațiile electrice.

În cazul în care sunt observate pericole, precum linii electrice căzute pe străzi sau în apropierea instituțiilor, cetățenii sunt rugați să anunțe imediat operatorul la numărul 022 43 11 11.

Compania mulțumește consumatorilor pentru răbdare și înțelegere și anunță că echipele depun eforturi susținute pentru restabilirea cât mai rapidă a serviciului.