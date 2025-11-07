Guvernul dă ultimatum Lukoil Moldova: 10 zile pentru a vinde activele de la Aeroport

Compania Lukoil Moldova are la dispoziție 10 zile pentru a-și vinde activele de la Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit unei decizii luate de Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului, măsura are scopul de a preveni blocarea zborurilor după data de 21 noiembrie, când sancțiunile americane împotriva companiei-mamă din Rusia vor intra în vigoare, interzicând acesteia să mai alimenteze aeronave.

După publicarea procesului-verbal al ultimei ședințe a Consiliului, care menționează explicit prelungirea termenului de înstrăinare până la 17 noiembrie. Autoritățile au anonimizat datele cu caracter personal din document, însă sursa citată menționează că decizia se referă la activele Lukoil Moldova de pe teritoriul Aeroportului Chișinău, folosite pentru alimentarea aeronavelor cu combustibil.

Solicitat pentru o reacție, Guvernul Republicii Moldova a declarat că pregătește un comunicat oficial, care va fi făcut public pe parcursul zilei. Feiruz Isaev, directorul general al Lukoil Moldova, nu a răspuns apelurilor pentru comentarii.

Situația devine și mai complicată după ce gigantul elvețian Gunvor, unul dintre potențialii cumpărători ai activelor Lukoil din afara Rusiei, a renunțat la tranzacție. Decizia vine în contextul declarației făcute de Trezoreria SUA pe platforma X (fostul Twitter), potrivit căreia „președintele Donald Trump a fost clar că războiul trebuie să se încheie imediat. Atâta timp cât Putin continuă uciderile fără sens, marioneta Kremlinului, Gunvor, nu va primi niciodată o licență pentru a opera și a obține profit”.

Afirmația a fost interpretată drept un semnal direct că Washingtonul va bloca orice tentativă a companiilor cu legături rusești de a prelua activele Lukoil, inclusiv în state terțe.

Executivul de la Chișinău analizează mai multe scenarii pentru a preveni perturbarea zborurilor, în condițiile în care Lukoil Moldova este, în prezent, singurul furnizor de combustibil pentru avioane.

Printre soluțiile discutate se numără:

preluarea activelor de către administrația Aeroportului Chișinău, pentru a asigura continuitatea aprovizionării;

spargerea monopolului prin liberalizarea pieței de alimentare a aeronavelor, astfel încât mai multe companii să poată opera în acest sector.

Cel puțin o companie aeriană și-a exprimat deja disponibilitatea de a instala o nouă stație de alimentare cu kerosen pe teritoriul Aeroportului.

Lukoil Moldova este unul dintre cei mai mari jucători de pe piața produselor petroliere, asigurând circa 50% din benzina vândută în țară și aproximativ 20% din piața motorinei. În pofida acestei ponderi semnificative, autoritățile cred că ceilalți operatori pot compensa eventualele lipsuri, pentru a evita o criză de combustibili.