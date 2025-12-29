JAF! Aeroportul Chișinău a cumpărat mașini de lux de peste opt milioane de lei pentru pasageri VIP

Aeroportul Internațional Chișinău a achiziționat trei automobile de lux pentru servicii pasagerilor din Sala Express/Sala Delegațiilor, adică pentru pasageri VIP.

Astfel în decembrie 2025 a fost procurat un autoturism nou clasa lux BMW 740i xDrive Sedan, la un preţ de 2,7 milioane lei, câştigătorul licitaţiei fiind compania Autospace SRL (Victor Miculeţ – 40% şi Vera Ursu-Miculeţ – 60%), dealerul oficial al producătorului german BMW.

Potrivit cerinţelor tehnice autoturismul este nou, de ultimul model, produs în Uniunea Europeană şi corespunde cerințelor și standardelor UE și naționale al Republicii Moldova în acest domeniu. Conform datelor de pe pagina licitaţiilor publice, BMW 740i xDrive Sedan are motor pe benzină cu şase cilindri şi o putere a motorului de 265-270 kW (362-368 cai putere), iar cutia de viteză este automată.

Totodată Aeroportul Internațional Chișinău a procurat şi două microbuze clasa lux Mercedes V 300D – extra Long la un cost total de 5,25 milioane lei. Câştigător al licitaţiei este firma Geoter-Com SRL (deţinută de Gheorghe Ciudin), specializată în servicii de transport. Dealerul oficial în Republica Moldova al companiei Mercedes nu a participat la licitaţie.

Sergiu Spoială, administratorul Aeroportului Internațional Chișinău a explicat necesitatea procurării acestor automobile de lux prin cererea de servicii VIP pentru unii pasageri.

„Acestea vor fi folosite pentru servicii VIP la sala Express, care sunt contra cost”, a declarat Sergiu Spoială.

Totodată el a spus că automobilele de lux procurate de administraţia Avia Invest SRL (ce a deținut în concesiune Aeroportul Internațional Chișinău în perioada august 2013-martie 2023) se află sub sechestru fiind „corpuri delicte într-o cauză penală”.

De menționat că un audit al Curţii de Conturi a depistat că Avia Invest SRL a cheltuit aproape jumătate de milion de euro (circa 10 milioane lei) pentru cumpărarea unui automobil de lux Audi 8 blindat, folosit doar de administraţia întreprinderii, dar şi de fugarul Ilan Şor.

„El este păstrat la Aeroport, dar este un corp delict. La fel şi alte patru automobile de lux care sunt corpuri delicte, care sunt transmise la păstrare, dar nu sunt exploatate”, a precizat Sergiu Spoială.

Amintim că, acum şase ani, auditorii de la Curtea de Conturi au depistat că firma Avia Invest SRL (ce a deținut în concesiune Aeroportul Internațional Chișinău în perioada august 2013-martie 2023) aloca sute de milioane de lei în alte scopuri, în loc să facă investiții în infrastructura aeroportuară.