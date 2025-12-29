Un tânăr, prins transportând ilegal produse pirotehnice

Duminică, în sectorul Buiucani, polițiștii BPRO, împreună cu angajații INSP, au depistat un transport ilegal de articole pirotehnice, fără acte de proveniență, în valoare de peste 140.000 de lei.

În urma unui control, oamenii legii au oprit un automobil condus de un tânăr de 27 de ani, în care se aflau produsele pirotehnice.

Autovehiculul a fost dus la Inspectoratul de Poliție Buiucani pentru documentarea cazului, iar bunurile au fost ridicate și confiscate.

Pe numele șoferului a fost întocmit un proces-verbal contravențional, iar dosarul a fost transmis instanței.

Poliția atenționează că transportul, depozitarea sau comercializarea articolelor pirotehnice fără documente legale se sancționează conform legii.