Moldova intră într-o nouă etapă politică, dar cu aceleași răni economice adânci

Republica Moldova se află la începutul unei noi etape politice, însă provocările economice rămân aceleași — complexe și dureroase. Expertul economic Stas Madan, de la centrul „Expert-Grup”, avertizează că noul premier Alexandru Munteanu are de înfruntat o listă lungă de urgențe: lipsa cererii interne, blocajele financiare, criza forței de muncă și un mediu de afaceri tot mai tensionat.

Economia națională suferă în continuare din cauza dezechilibrelor comerciale, iar investițiile străine sunt frânate de riscurile regionale și de incertitudinea politică. În timp ce unele sectoare dau semne de revenire, potențialul de creștere este limitat de lipsa capitalului și de dependența puternică de importuri.

Madan atrage atenția și asupra unui pericol mai puțin discutat: așa-numita „europenizare mecanică” — aplicarea directivelor Uniunii Europene fără o adaptare la realitățile locale. Potrivit expertului, această abordare poate sufoca inițiativa privată și bloca dezvoltarea afacerilor mici, care nu dispun de resurse pentru a respecta standarde impuse fără sprijin adecvat.

Contextul economic actual pare ușor mai stabil: inflația este în scădere, iar producția internă începe timid să se redreseze. Cu toate acestea, presiunile bugetare, datoriile acumulate și lipsa lucrătorilor calificați rămân obstacole majore pentru noul guvern.

Pentru ca economia să respire din nou, specialiștii spun că sunt necesare măsuri rapide, coerente și curajoase — de la reforme fiscale și investiții publice, până la politici active pentru repatrierea forței de muncă și sprijinirea producătorilor locali. Moldova are o nouă conducere, dar timpul pentru ezitări s-a terminat.