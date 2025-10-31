Moldova a învins propaganda rusă: un vot al convingerii, nu al fricii

Alegerile din 2025 au depășit granițele unui simplu exercițiu democratic. Ele au fost un test al maturității politice și al rezistenței Republicii Moldova în fața dezinformării orchestrate de Kremlin. Potrivit expertului Iulian Groza, Rusia a încercat să influențeze procesul electoral prin manipulare, rețele ilegale și campanii de propagandă agresive, însă societatea moldovenească a răspuns cu luciditate și determinare.

Instituțiile statului, presa independentă și societatea civilă au reușit să expună și să contracareze tentativele de subminare a procesului democratic. Falsurile și operațiunile coordonate de structuri ruse au fost identificate și neutralizate, iar alegătorii au ales să se informeze din surse verificate, respingând narațiunile toxice.

Rezultatul alegerilor vorbește de la sine: o majoritate pro-europeană consolidată și un electorat care a votat din convingere, nu din teamă. Pentru mulți, acest scrutin a fost un moment de cotitură – dovada că Moldova poate rămâne liberă și suverană chiar sub presiunea atacurilor hibride.

Experții spun că victoria democrației în fața manipulării nu este un accident, ci rezultatul unei societăți care a învățat să recunoască și să respingă minciuna. Într-o regiune instabilă, Moldova a demonstrat că adevărul, sprijinit de transparență și unitate, poate învinge mașinăria de propagandă.

Alegerile din 2025 vor rămâne în istorie nu doar ca un scrutin politic, ci ca o declarație de independență morală și informațională a unei țări care a refuzat să se lase cumpărată.