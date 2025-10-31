Vechimea în muncă se vinde scump

Moldovenii pot cumpăra acum anii lipsă de vechime pentru a-și completa stagiul de cotizare, însă prețul îi descurajează pe mulți. Mecanismul, gândit de autorități pentru cei care au muncit peste hotare sau au avut pauze în activitate, costă peste 20 de mii de lei pentru fiecare an „răscumpărat” — o sumă considerată prohibitivă pentru majoritatea cetățenilor.

Pentru mulți, ideea în sine pare absurdă: „Cum să cumperi vechimea în muncă?”, întreabă oamenii revoltați. Într-o țară unde salariul mediu abia depășește 12 mii de lei, posibilitatea de a achita zeci de mii doar pentru a nu pierde o parte din pensie pare mai degrabă o glumă amară decât o soluție reală.

Casa Națională de Asigurări Sociale apără măsura, argumentând că aceasta oferă o șansă celor care vor să-și asigure o pensie deplină și să evite încadrarea la pensia minimă. Contractele pot fi încheiate individual, iar contribuțiile se virează direct în bugetul asigurărilor sociale.

Totuși, realitatea arată altfel: puțini moldoveni își permit o asemenea plată. În anul 2024, doar 720 de persoane au semnat contracte de asigurare pentru cumpărarea vechimii — o cifră infimă raportată la numărul celor cu stagii incomplete. Specialiștii spun că, fără o reformă profundă, măsura rămâne una teoretică, inaccesibilă pentru majoritatea celor vizați.

Economiștii avertizează că povara fiscală și veniturile mici vor continua să împingă oamenii spre munca informală, iar ideea de „pensie completă” va rămâne un vis pentru mulți.