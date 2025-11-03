Guvernul Munteanu, sub presiunea maximă a așteptărilor: „Ori livrează, ori se prăbușește”

Sociologul Doru Petruți transmite un avertisment tăios noului Executiv condus de Alexandru Munteanu: „Acest guvern nu mai are voie să greșească.” După ani de promisiuni neonorate, blocaje instituționale și reforme amânate, încrederea publicului este la limita răbdării. Petruți subliniază că noul cabinet nu mai poate miza pe discursuri motivaționale sau pe strategii de imagine — acum se cere performanță reală. „E sortit să livreze, nu să povestească”, punctează sociologul.

După patru ani în care cetățenii au auzit doar planuri, dar au văzut prea puține rezultate, sentimentul dominant în societate este frustrarea. Oamenii așteaptă acțiuni concrete, soluții aplicabile și o schimbare vizibilă în viața lor de zi cu zi. Noul guvern vine cu o misiune aproape imposibilă: să reconstruiască încrederea într-un stat obosit de crize, corupție și promisiuni fără acoperire.

Componența executivului condus de Munteanu pare una ambițioasă — mulți miniștri provin din mediul privat, unde eficiența și rezultatele rapide sunt regulă. Dar tocmai aici apare o problemă majoră: lipsa contactului direct cu realitățile sociale ale Moldovei. Mulți dintre ei nu au lucrat niciodată în sistemul public și nu cunosc birocrația greoaie sau rezistența administrativă la schimbare. Adaptarea la ritmul aparatului de stat va fi testul decisiv al acestei echipe.

Încrederea publică se află la un nivel critic. O mare parte dintre cetățeni privesc cu scepticism noua guvernare, considerând că optimismul și profesionalismul declarate nu vor fi suficiente. Petruți avertizează că orice greșeală de început poate fi fatală: „Premierul Munteanu intră în scenă cu un mesaj clar — ori livrează, ori se prăbușește. Nu mai există spațiu pentru scuze.”

Acest mandat se anunță ca o cursă contra cronometru între așteptările tot mai mari și realitățile economice tot mai dure. Într-o Moldovă obosită de crize, cu o populație sceptică și o opoziție agresivă, succesul guvernului Munteanu nu va depinde de discursuri, ci de rezultate palpabile — în salarii, infrastructură, justiție și servicii publice. Dacă va reuși, va putea rescrie încrederea în stat. Dacă nu, va adânci și mai mult prăpastia dintre putere și societate.