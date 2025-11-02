Bătaie de joc! Fermierii, nevoiți să vândă strugurii pentru procesare la preț derizoiu

Prețul strugurilor „Moldova” este destul de mic în acest an, din motiv că în unele plantații, bobițele au crăpat și recolta nu poate fi păstrată o perioadă lungă. Astfel, în loc să se bucure de o roadă bogată, viticultorii caută soluții pentru a vinde la un preț acceptabil strugurii afectați de ploile din lunile septembrie și octombrie.

Circa 50 % din strugurii soiul „Moldova” au ajuns la fabricile de vin din țară, la un preț de vânzare derizoriu. Pe de altă parte, păstrarea la depozitele frigorifice implică alte costuri pe care viticultorii le suportă cu speranța că vor obține ulterior un preț acceptabil.

Potrivit lui Serghei Tutovan, doctor în științe agricole, directorul executiv al Asociației Producătorilor de Struguri de masă din Cahul, prețurile actuale sunt ridicole, viticultorii nu rămân cu nimic, decât cu datorii și o mare durere în acest an. Consecințele intemperiilor din perioada când urma să înceapă tradițional recoltarea, s-au reflectat și în prețul strugurilor. Situația este destul de pesimistă, susține expertul care consideră că în așa caz, cea mai bună soluție acum ar fi depozitarea în frigider, dacă starea strugurilor permite păstrarea acestora.

„Prețul în prezent este la pământ, la tot efortul viticultorilor, este foarte gravă situația. Abia dacă se vinde cu 13-14 lei pe kg, ceea ce ar însemna că ar fi 8 lei din câmp. În schimb, costul pentru păstrare se achită fie pe zile, fie pe luni, nu contează așa de mult, orientativ tot la aceeași sumă ajungi să plătești. Dar la ce bun să păstrezi strugurii care sunt crăpați, riscul de a se strica de tot, este foarte mare.

În plus, nu am luat în calcul prețul lăzilor, dar și plata zilierilor, câte 500 de lei pe zi se oferă persoanelor care culeg strugurii. Toate costurile se adună și este foarte dureros pentru viticultorii noștri, care în loc să obțină și un venit în urma tuturor investițiilor și eforturilor depuse, aceștia abia de rezistă șocului cauzat atât de condițiile meteo, cât și de prețurile pe care le obțin la producția lor în acest an”, a declarat expertul Serghei Tutovan.

Pe de altă parte, viticultorii care de regulă au în plantații preponderent soiul „Moldova”, s-ar putea să se confrunte atât cu lipsa cererii de export, cât și cu un preț foarte mic oferit de procesatorii din țară.

„Piața în România este plină de struguri, în alte părți nu se știe cum vor ajunge strugurii din Republica Moldova. Deocamdată exportatorii noștri nu au prețuri bune, sunt câteva episoade sporadice din acest an la capitolul exporturi. Au fost unele camioane blocate în vamă, dar s-ar putea ca motivul să fie anume calitatea strugurilor. Dacă aceștia sunt crăpați și mai grav, dacă au anumite reziduuri, atunci evident că lucrurile se agravează.

Acum utilajul modern depistează „sângele hibrid”, așa că strugurii hibrizi fie sunt nimiciți în vamă, fie sunt returnați la producător. În UE nu se bea vinul produs din soiuri hibride, poate în Federația Rusă, în Belorus, unde pe timpuri se consuma foarte mult.

În prezent, nu mai știu, însă în acest caz, producătorii noștri s-au orientat să vândă strugurii în țară, la fabrica de vinuri, însă prețul inițial a fost de circa 3,40 lei, dar acum este sub 2,80 lei. Cei care produc vinuri nu au fost pregătiți pentru procesarea soiului „Moldova”, ei au așteptat să prelucreze soiuri europene.

Este o situație critică, în special în zona de sud a țării, unde în alți ani, soiul „Moldova” oferea un randament bun și se obținea un preț convenabil, în acest an, s-a prăbușit totul”, a povestit Serghei Tutovan, doctor în științe agricole, directorul executiv al Asociației Producătorilor de Struguri de masă din Cahul.