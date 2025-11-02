Vârstnicii din Moldova iau pensii de două ori mai mici decât românii

Un cetățean român care a lucrat 40 de ani și a avut un salariu brut de 5.000 de lei românești va primi o pensie de aproximativ 2.495 de lei pe lună, echivalentul a aproape 9.700 de lei moldovenești, potrivit unei simulări bazate pe noua formulă de calcul a pensiei publice.

Calculul se realizează prin înmulțirea numărului total de puncte acumulate de-a lungul carierei cu valoarea punctului de referință, stabilită la 81 de lei.

Pentru un salariu de 5.000 de lei, raportat la salariul mediu brut pe economie de 6.500 de lei, rezultă 0,77 puncte de pensie pe an. În 40 de ani de activitate, persoana acumulează 30,8 puncte de pensie, ceea ce echivalează cu o pensie lunară de aproximativ 2.495 de lei românești.

Pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă, persoana trebuie să îndeplinească două condiții: vârsta standard de pensionare – 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei – și stagiul complet de cotizare de 35 de ani.

În Republica Moldova, pensia medie este de 4.407 lei moldovenești după indexarea din aprilie a acestui an. Vârsta de pensionare este de 63 de ani pentru bărbați și 61 de ani și 6 luni pentru femei, cu un stagiu de cotizare de 34 de ani. Vârsta de pensionare a femeilor va crește gradual cu șase luni în fiecare an, urmând să se egaleze cu cea a bărbaților începând cu 1 iulie 2028.