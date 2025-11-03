Republica fantomă! Natalitatea s-a prăbușit în stânga Nistrului

La Tiraspol a fost publicat raportul cu privire la starea sistemului de sănătate pentru primele nouă luni ale anului curent. Documentul evidențiază scăderea natalității, creșterea numărului de avorturi în rândul adolescentelor și dependența sistemului medical de colaborarea cu clinici din afara regiunii, relatează corespondentul IPN din stânga Nistrului.

În perioada lunilor ianuarie-septembrie, în regiunea transnistreană s-au născut 1.441 de copii – mai puțini decât în anul precedent. Aproape jumătate dintre nou-născuți s-au născut la Tiraspol, unde natalitatea rămâne cea mai ridicată. În raionul Camenca, în aceeași perioadă, au fost înregistrați doar 40 de nou-născuți – cel mai scăzut număr din regiune.

Numărul avorturilor a scăzut în general, însă în rândul fetelor cu vârsta între 15 și 17 ani acesta a crescut. Liderul administrației de la Tiraspol a declarat că situația necesită o muncă preventivă constantă cu tineretul.

În ceea ce privește mortalitatea, persistă diferențe între oraș și raioane: la Tiraspol, indicatorii sunt cei mai scăzuți, iar în raionul Camenca – cei mai ridicați. În rândul persoanelor aflate la vârsta activă, majoritatea celor decedați sunt bărbați. În raport sunt menționate cauzele: boli de inimă, fumat, consum excesiv de alcool și un mod de viață sedentar. Mortalitatea infantilă a scăzut de la 30 la 11 cazuri.

Cele mai frecvente boli sunt cele ale aparatului respirator. Dintre infecții, se remarcă 82 de cazuri noi de HIV, 10 diagnostice de SIDA și 136 de cazuri de tuberculoză, dintre care 64% reprezintă forma deschisă. Cea mai dificilă situație epidemiologică se menține în raionul Slobozia.

Din 2017, peste 5.500 de persoane au beneficiat de tratamente în afara regiunii, cel mai des în clinici din Chișinău, cu care spitalele din Tiraspol au încheiat acorduri. Pacienții cu cazuri grave sunt trimiși și în centre medicale din Rusia. În primele nouă luni ale anului, 645 de persoane, dintre care 115 copii, au fost tratate în străinătate. Pentru aceste scopuri au fost alocate 47,5 milioane de ruble transnistrene – aproximativ 2,95 milioane de dolari.