Zeci de moldoveni, ținuți în sclavie la o fermă de pepeni și dovleci din Italia

O anchetă a carabinierilor din Mantova, cu sprijinul Inspectoratului de Muncă și al Europol, a scos la iveală un sistem de exploatare a muncitorilor sezonieri în fermele de pepeni și dovleci din nordul Italiei.

Zeci de cetățeni moldoveni erau recrutați, aduși ilegal în Italia cu documente false și forțați să lucreze în condiții inumane.

Conform anchetatorilor, recrutorii le schimbau naționalitatea în „română” sau „bulgară” pentru a ocoli cotele legale de muncă impuse de legea italiană.

Ajunși pe câmpurile din provincia Mantova, lucrătorii moldoveni erau supuși unor ture epuizante de până la 16 ore pe zi, sub supravegherea permanentă a caporalilor (intermediari între muncitori și patroni) și primeau salarii foarte mici.

Ei erau obligați să plătească chirie pentru adăposturi insalubre puse la dispoziție de patroni, iar cei care îndrăzneau să se plângă riscau să fie concediați și trimiși înapoi în țară.

În urma unei anchete desfășurate pe parcursul unui an, doi antreprenori italieni – un bărbat de 39 de ani din Poggio Rusco (provincia Mantova) și altul de 56 de ani din Bondeno (Ferrara) – au fost puși sub acuzare pentru că au angajat și exploatat peste 50 de lucrători fără acte.

Primul a fost plasat în arest la domiciliu, iar cel de‑al doilea are interdicție de a pătrunde în provincia Mantova.

Fermele lor produc pepeni și dovleci cu indicație geografică protejată (IGP), exportați inclusiv în străinătate.

Investigațiile au arătat că cei doi patroni lucrau împreună cu doi compatrioți moldoveni, care aduceau muncitorii clandestin în Italia, îi coordonau pe câmpuri și îi transferau între diferite ferme în schimbul unor sume de bani.

Cei doi recrutori moldoveni fuseseră arestați pe 14 octombrie, iar anchetatorii susțin că patronii italieni erau clienții lor principali.

În acest dosar, procurorii au folosit măsuri preventive pentru a opri exploatarea și pentru a proteja lucrătorii.

Această nouă investigație scoate la iveală încă o dată vulnerabilitatea lucrătorilor sezonieri proveniți din estul Europei și necesitatea unei supravegheri mai atente a fermelor care beneficiază de forță de muncă străină.