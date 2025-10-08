Guvernul numește conducătorul noului Centru Național de Management al Crizelor

Guvernul Republicii Moldova a aprobat desemnarea lui Serghei Diaconu drept director general al Centrului Național de Management al Crizelor, pentru un mandat de cinci ani, începând cu 21 octombrie.

Anterior, Diaconu a deținut funcția de șef al Cabinetului prim-ministrului și a fost suspendat din postul de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne.

Centrul a fost recent creat de autorități pentru a coordona la nivel național activitățile de prevenție, intervenție și recuperare în situații de criză — fie ele natură, sanitare, tehnologice sau cibernetice. Instituția funcționează ca autoritate administrativă centrală subordonată Guvernului.

Printre atribuțiile sale se vor număra elaborarea Planului Național de Management al Crizelor, monitorizarea riscurilor, coordonarea instituțiilor implicate și activarea Platformei Naționale de Răspuns la Criză. Structura instituției urmărește asigurarea reacțiilor rapide și integrate în perioade critice.

Hotărârea de constituire prevede că centrul va funcționa cu un efectiv-limită de 30 de angajați. În termen de 30 de zile de la numire, directorul general trebuie să emită ordin pentru stabilirea atribuțiilor coordonatorilor pregătirii pentru situații de criză și a punctelor de contact operaționale 24/7 în instituțiile implicate.

Autoritățile salută decizia ca un pas important în consolidarea capacităților statului de reacție unitară și eficientă în fața catastrofelor, amenințărilor și situațiilor extreme.