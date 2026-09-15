Guvernul PAS vrea să elimine facilitatea fiscală pentru școlile private

Instituțiile private de învățământ din Republica Moldova ar putea pierde facilitatea fiscală de care beneficiază în prezent și ar urma să achite un impozit de 12%. Ministrul Finanțelor, Victoria Belous, susține însă că taxa va fi aplicată profitului obținut de instituții și nu veniturilor acestora sau taxelor de studii plătite de părinți.

Potrivit Victoriei Belous, școlile private au un rol important în sistemul educațional, dar desfășoară, în același timp, o activitate economică din care pot obține profit.

Ministrul a recunoscut că există temeri că modificarea fiscală ar putea duce la majorarea taxelor de studii, însă a precizat că impozitul nu va fi calculat din sumele achitate de părinți, ci din profitul instituției.

Totodată, până în anul 2029 ar urma să rămână valabilă posibilitatea ca profitul reinvestit în dezvoltarea instituției să nu fie impozitat, dacă nu sunt retrase dividende. Banii ar putea fi direcționați, între altele, pentru amenajarea sălilor de clasă, procurarea echipamentelor și tehnologiilor sau dezvoltarea infrastructurii.

„Nu retragem sprijinul pentru educație”, a declarat Victoria Belous.

În paralel, Guvernul propune să păstreze facilitățile fiscale acordate persoanelor care suportă cheltuieli pentru instruirea copiilor, inclusiv în cazul celor care achită studiile la instituții private. În acest mod, autoritățile susțin că sprijinul fiscal va fi direcționat mai mult către familie și copil.

Ministerul Finanțelor analizează și situația instituțiilor educaționale private care funcționează în prezent sub forma unor organizații necomerciale. Pentru acestea ar urma să fie identificate soluții de trecere, acolo unde este necesar, la alte forme juridice, precum SRL, SA sau întreprinzător individual.

Scopul declarat este ca instituțiile care desfășoară activitate economică să poată activa transparent și să poată distribui legal dividende, fără proceduri care să complice suplimentar activitatea din domeniul educației sau să pună presiune pe părinți.

Potrivit proiectului noii politici bugetar-fiscale, instituțiile private de învățământ ar urma să achite un impozit pe venit de 12%. Propunerea este contestată de sindicate și de organizațiile patronale, care cer menținerea facilităților fiscale acordate în prezent acestui sector.