Poliția, despre presupusul abuz asupra unei minore din Călărași: A fost pornită o cauză penală

Poliția a venit cu precizări în cazul unei minore din raionul Călărași, după ce mama acesteia a relatat public că fiica sa ar fi fost victima unui abuz sexual. Oamenii legii anunță că pe caz a fost pornită o cauză penală, iar o persoană a fost audiată în calitate de bănuit, însă expertiza medico-legală nu a constatat semne care să confirme comiterea unui act sexual.

Potrivit Poliției, sesizarea a fost înregistrată la 28 mai 2026 și viza presupuse acțiuni cu caracter sexual asupra minorei, în timp ce aceasta se afla în raionul Ștefan Vodă.

Imediat după sesizare, copila a fost supusă unei expertize medico-legale. Conform concluziilor prezentate de Poliție, nu au fost constatate semne care să confirme comiterea unui act sexual.

Cu toate acestea, examinarea cazului a continuat, iar pe faptul presupuselor acțiuni cu caracter sexual asupra unui minor a fost pornită o cauză penală.

În cadrul urmăririi penale au fost audiate persoanele relevante și mai mulți martori. Minora a fost audiată în condiții speciale, cu respectarea garanțiilor prevăzute de lege și a interesului superior al copilului.

O persoană a fost identificată și audiată în calitate de bănuit. Aceasta nu recunoaște faptele investigate.

Totodată, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor au fost dispuse mai multe evaluări și expertize de specialitate, inclusiv evaluarea psihologică și expertiza psihiatrică a minorei.

Investigația continuă sub conducerea procurorului, iar Poliția precizează că nu va face publice identitatea copilei, declarațiile acesteia sau alte informații care ar putea conduce la identificarea sa.

Anterior, mama copilei a făcut public cazul, susținând că fiica sa, în vârstă de șase ani, ar fi fost abuzată sexual de un bărbat în raionul Ștefan Vodă. Femeia acuza atunci că ancheta se desfășoară lent și își exprima nemulțumirea că persoana vizată se afla în libertate. În declarațiile făcute public anterior, mama susținea inclusiv că o expertiză medicală ar fi confirmat cele relatate.

Precizările făcute acum de Poliție indică însă că expertiza medico-legală efectuată după sesizarea din 28 mai nu a constatat semne care să confirme comiterea unui act sexual. Ancheta nu este însă încheiată, fiind în continuare administrate probe și efectuate expertize.

Persoana bănuită beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.