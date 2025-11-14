ANI: Șeful Biroului Vamal Nord are o avere nejustificată de 1,3 milioane de lei

Autoritatea Naţională de Integritate (ANI) a constatat existenţa unor diferenţe nejustificate între averea dobândită şi veniturile realizate în cuantum total de 1,3 milioane de lei în cazul șefului Biroului Vamal Nord.

Potrivit unui comunicat al ANI, Nicolae Mazanca, șef al Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal nu poate justifica suma de un milion 379 mii 723 lei prin veniturile realizate, în perioada anilor 2019-2021.

În baza actului de constatare, cauza va fi transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare, în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

Totodată, după rămânerea definitivă a Actului de constatare, acesta va fi decăzut din dreptul de a exercita orice funcție menționată la art. 3 alin. (1) din Legea 133/2016 pentru o perioadă de 3 ani, conform prevederilor Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, fiind înscrisă în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții prevăzute de Legea nr. 133/2016.

Actul de constatare poate fi contestat.