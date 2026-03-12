Guvernul recomandă locuitorilor din nordul țării să facă rezerve de apă

Guvernul recomandă locuitorilor din raioanele de nord ale Republicii Moldova să își facă rezerve de apă pentru următoarele zile, în contextul poluării cu produse petroliere a râului Nistru. Anunțul a fost făcut joi, 12 martie, de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Potrivit premierului, cele mai recente probe de apă prelevate în zona Naslavcea, din raionul Ocnița, indică un nivel de pericol pentru sănătate încadrat în clasa 5. În aceste condiții, autoritățile locale sunt îndemnate să suspende alimentarea cu apă din Nistru, iar cetățenii sunt sfătuiți să nu utilizeze apa din râu pentru uz casnic și nici pentru adăparea animalelor.

În același timp, testele efectuate în zona Soroca și în aval nu indică, deocamdată, riscuri pentru sănătate.

Totuși, din cauza acumulării de poluanți în partea de nord a râului, autoritățile recomandă populației să își facă rezerve de apă pentru zilele următoare, în funcție de evoluția situației.

Premierul a avertizat că există riscul ca măsurile de captare și eliminare a produselor petroliere să nu poată opri complet poluarea în viitorul apropiat, iar rezultatele recente ale testelor efectuate în nordul țării indică necesitatea unei prudențe sporite.

Potrivit lui Munteanu, analizele inițiale realizate miercuri, 11 martie, la Naslavcea au arătat parametri normali. Totuși, densitatea poluanților variază în funcție de curenții și adâncimea râului, iar situația se poate modifica de la o oră la alta.

În raioanele Soroca, Florești, Sângerei și în municipiul Bălți utilizarea apei din Nistru este permisă, însă cu anumite restricții. Autoritățile interzic consumul direct al apei din râu și recomandă evitarea folosirii acesteia pentru adăparea animalelor și pentru irigații, precum și evitarea pescuitului.

În alte zone ale țării, inclusiv în Chișinău, calitatea apei corespunde standardelor și nu prezintă pericol pentru populație.