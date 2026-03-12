Un cetățean originar din Republica Moldova, care lupta de partea forțelor ruse în Ucraina, a fost ucis de armata ucraineană în apropierea orașului Sloviansk, din nordul regiunii Donețk. Potrivit informațiilor publicate în mediul online, acesta ar fi fost lichidat pe 10 martie.

Bărbatul, identificat drept Evgheni Nikolaev, avea 45 de ani și era cunoscut printre combatanți sub indicativul „Haiduc”. Acesta s-ar fi născut la Chișinău, iar în perioada studiilor s-a mutat în Federația Rusă, unde ar fi activat în cadrul mai multor organizații extremiste.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina din 2022, Nikolaev ar fi făcut parte din așa-numita brigadă „Divizia Sălbatică a Donbasului”, o unitate în care ar lupta atât cetățeni ruși, cât și mercenari din alte state, inclusiv Venezuela, Columbia și China.

Potrivit platformei ucrainene „Mirotvorets”, Evgheni Nikolaev ar fi fost comandantul detașamentului de diversiune „Rodnia”. Totodată, acesta este considerat o persoană apropiată de politicianul rus Zahar Prilepin, cunoscut pentru implicarea sa în conflictul din estul Ucrainei.

Autoritățile de la Kiev îl consideră pe Nikolaev criminal de război și îl acuză de participare la acțiuni de genocid împotriva populației civile din Ucraina.