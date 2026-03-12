De la centru cultural la bloc locativ: Ce spune Botgros după investigația Rise

Deputatul PAS Nicolae Botgros susține că proiectul centrului internațional folcloric „Lăutarii”, care urma să fie construit în Chișinău pe un teren oferit gratuit de Guvern, nu a mai fost realizat din cauza sponsorilor care au renunțat pe rând să finanțeze inițiativa. În lipsa finanțării, acesta spune că a fost nevoit să vândă bunurile pentru a acoperi datoriile acumulate.

Declarațiile au fost făcute în pauzele de la ședința Parlamentului din 12 martie, în contextul investigației publicate de jurnaliștii de la rise.md, care arată că terenul destinat centrului cultural s-a transformat între timp într-un bloc locativ cu 20 de apartamente, evaluat la aproximativ 1,2 milioane de euro, imobil care a revenit integral Asociației cultural-artistice „Lăutarii”, condusă de Botgros.

„Au trecut niște ani și cam prin 2017 s-a găsit un alt om care a vrut să mă ajute, dar până la urmă n-a fost înțelegerea normală. Ne-am înțeles într-un fel, a făcut un alt fel, a ieșit cum a ieșit. Până la urmă, am fost nevoit să vând tot ceea ce era acolo, fiindcă intrasem în niște datorii foarte mari și nu voiam să ajung la zero”, a declarat deputatul.

Botgros a explicat că ideea centrului cultural a apărut în jurul anului 2006, când un om de afaceri din Moscova, impresionat de un spectacol aniversar al orchestrei „Lăutarii”, i-ar fi propus să investească în construcția unui astfel de complex la Chișinău.

„Pe atunci, eu aveam un om de afaceri din Moscova care mi-a propus să facem un centru de cultură aici, în Chișinău. Am pornit lucrurile astea, am fost la domnul președinte, mi-a semnat foarte rapid toate chestiile astea, după care s-au schimbat niște lucruri și domnul din Moscova a refuzat să fie sponsor”, a spus parlamentarul.

Deputatul a respins și informațiile apărute în spațiul public privind valoarea proiectului, susținând că suma vehiculată ar fi exagerată.

„Ceea ce e scris pe pagina de Facebook este un pic exagerat, fiindcă încă nu s-a ajuns la milionul cum se vorbește. S-a ajuns la niște bănuți acolo care trebuia să fie remunerați pentru pământul pe care l-am primit. Mie mi l-a alocat Guvernul, nu Primăria”, a afirmat Botgros.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că a citit investigația și i-a cerut deputatului Botgros să ofere explicații publice.

„Am citit investigația și l-am rugat pe domnul Botgros să vină și să comunice informația, pentru că e corect să răspundă pe acest subiect. Orice subiect care rămâne neclarificat afectează imaginea partidului”, a spus Grosu.

Potrivit investigației, Asociația „Lăutarii” a primit în 2007 de la Guvern un teren public de aproape 30 de ari, pentru construirea unui centru internațional folcloric. Proiectul prevedea inițial o școală lăutărească, studio de înregistrări, cramă-muzeu și spații hoteliere pentru artiști.

În 2016, a fost semnat un contract cu compania Estate Invest Company SRL, controlată de familia fostului deputat liberal Iurie Dîrda, iar ulterior proiectul a fost modificat, apărând și blocuri locative.

Inițial, Primăria Chișinău a refuzat autorizațiile de construcție, deoarece proiectul nu corespundea destinației terenului stabilite de Guvern. Situația s-a schimbat în 2019, când Guvernul condus de Pavel Filip a modificat hotărârea inițială, permițând construcția de spații locative destinate motivării și susținerii tinerelor talente.

În final, pe teren au fost construite trei blocuri locative. Clădirea care trebuia să fie centru socio-cultural a devenit un bloc de 20 de apartamente și două spații comerciale, cu o suprafață de aproximativ 1.500 de metri pătrați, imobil care a revenit integral Asociației „Lăutarii”.