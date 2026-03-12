Ministrul Apărării: 113 militari au murit în Armata Națională din 1996

Din 1996 până în prezent, în Armata Națională a Republicii Moldova au fost înregistrate 113 decese. Dintre acestea, 86 au fost cauzate de boli și accidente, iar 27 au fost sinucideri. Datele au fost prezentate joi în Parlament de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi.

Potrivit ministrului, printre persoanele decedate se numără 10 militari prin contract și 17 recruți.

Anatolie Nosatîi a subliniat că fiecare astfel de caz reprezintă o tragedie și a menționat că a supravegheat personal implementarea programului de sprijin psihologic pentru personalul militar.

„Fiecare astfel de deces este o tragedie. De aceea, am supravegheat personal implementarea programului de sprijin psihologic pentru personalul militar. S-a stabilit cooperarea cu alte autorități competente și cu societatea civilă pentru a preveni viitoare tragedii”, a declarat ministrul.

Totodată, el a afirmat că Armata Națională aparține poporului, iar grija față de militari este o responsabilitate colectivă.

„Armata Națională aparține poporului, iar grija față de militari este o responsabilitate colectivă, deoarece a investi în apărare înseamnă a investi în viitor, în securitatea familiilor noastre”, a spus Nosatîi.

Amintește că, astăzi, 12 martie, Parlamentul a respins moțiunea simplă inițiată de 33 de deputați din opoziție, care critica politica statului în domeniul apărării și asigurarea securității și integrității militarilor Armatei Naționale. Moțiunea a fost dezbătută în ședința plenară din 12 martie 2026 și argumenta „deficiențe majore la nivelul conducerii Ministerului Apărării și al Armatei Naționale”, considerate responsabile pentru decese ale militarilor și probleme de disciplină.