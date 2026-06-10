Sergiu Crețu și-a depus mandatul de consilier în CMC, obținut pe listele PAS

Consilierul Partidului Acțiune și Solidaritate în Consiliul municipal Chișinău, Sergiu Crețu, și-a depus mandatul după ce organizația municipală i-a retras sprijinul politic și l-a exclus din partid.

Acesta a confirmat depunerea mandatului, dar a refuzat să ofere alte detalii.

Demisia survine după ce, pe 29 mai, Biroul permanent al Organizației municipale PAS Chișinău i-a retras sprijinul politic, invocând un „comportament incompatibil cu valorile” formațiunii. PAS i-a solicitat atunci să renunțe la funcția de consilier municipal, fără a oferi detalii despre motivele deciziei.

Potrivit procedurii legale, secretarul Consiliului municipal Chișinău urmează să informeze Comisia Electorală Centrală despre cererea depusă. Ulterior, CEC constată vacanța mandatului și atribuie locul următorului candidat supleant de pe listele PAS.

Următorul pe listele electorale este Vasile Melnic. În campania pentru alegerile locale generale din 2023, acesta activa în calitate de consilier al ministrului Mediului. Ulterior, a fost numit prin concurs șef-adjunct al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, funcție pe care o deține în prezent.