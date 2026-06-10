Iluminatul stradal din mai multe orașe transnistrene, deconectat mai devreme

Locuitorii din Tiraspol, Bender, Râbnița, Dubăsari și Dnestrovsk susțin că iluminatul stradal este deconectat mai devreme decât de obicei. Pe rețele sociale, localnicii s-au plâns că, de la începutul lunii iunie, în unele cartiere luminile se opresc deja în jurul orei 21:00-21:30, în condițiile în care anterior iluminatul funcționa până mai târziu, transmite corespondentul IPN din stânga Nistrului.

Oamenii spun că, din cauza lipsei de lumină, devine mai dificil să se întoarcă acasă după muncă, să se plimbe cu copiii etc. Unii locuitori își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la siguranța pe străzile neiluminate.

În unele mesaje se spune că, atunci când au contactat serviciile responsabile, oamenilor li s-ar fi spus că există o dispoziție „de sus”.

Cu toate acestea, administrația regiunii, serviciile energetice sau alte structuri din Tiraspol nu au publicat vreo avertizare oficială privind modificarea programului de funcționare a iluminatului stradal. Deocamdată, nu au fost oferite nici comentarii oficiale în legătură cu plângerile locuitorilor.

Iluminatul stradal din regiune este finanțat din Fondul rutier. Pentru anul curent, sunt prevăzute 19,4 milioane de ruble transnistrene pentru plata energiei electrice a rețelelor de iluminat stradal și pentru organizarea iluminatului de-a lungul drumurilor.

În modificările bugetare pentru 2026, o parte din Fondul rutier a fost redirecționată către salarii și cheltuieli aferente. În total, au fost redistribuite circa 152 de milioane de ruble. La Tiraspol, măsura a fost explicată prin necesitatea plății salariilor bugetarilor în contextul crizei.