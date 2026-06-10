Decese subite și suicide: Din 2021, 19 militari din Moldova și-au pierdut viața

În ultimii cinci ani, în Armata Națională au fost înregistrate 19 decese în rândul militarilor, potrivit datelor furnizate de Ministerul Apărării. Cazurile s-au produs atât în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, cât și în afara programului de muncă, iar cauzele variază de la probleme de sănătate și accidente rutiere până la decese subite și suicid.

Instituția precizează că, în majoritatea situațiilor, au fost inițiate investigații interne, iar materialele au fost transmise organelor de drept pentru examinare conform procedurilor legale.

Datele oficiale arată că în 2021 a fost înregistrat decesul unui militar în termen, produs în timpul serviciului. Cauza stabilită a fost o afecțiune medicală.

În anul 2022 au murit trei militari prin contract. Un deces s-a produs în timpul serviciului, iar celelalte două în afara acestuia. Cauzele au fost boala, un accident rutier și un caz de suicid. În legătură cu aceste incidente au fost desfășurate verificări interne și investigații ale organelor competente.

În 2023, doi militari prin contract și-au pierdut viața în afara orelor de muncă. Unul dintre cazuri a fost provocat de boală, iar celălalt a fost catalogat drept deces subit.

Cel mai mare număr de decese a fost înregistrat în 2024, când au murit opt militari – șase angajați prin contract și doi militari în termen. Două cazuri s-au produs în timpul serviciului, iar șase în afara acestuia. Potrivit Ministerului Apărării, cauzele au inclus două cazuri de boală, două accidente rutiere și patru suiciduri.

În anul 2025 au fost raportate două decese – unul în rândul militarilor prin contract și unul în rândul militarilor în termen. Un incident a avut loc în afara serviciului, iar celălalt în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu. În ambele situații a fost vorba despre decese subite.

De la începutul anului 2026 și până în prezent, au fost înregistrate trei decese în rândul militarilor, dintre care două în timpul serviciului și unul în afara acestuia. Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Apărării, un caz a fost calificat drept deces subit, iar în alte două situații este vorba despre suicid cu arma din dotare.

Ministerul Apărării subliniază că toate incidentele au fost raportate instituțiilor abilitate, iar circumstanțele fiecărui caz au fost sau sunt examinate de organele competente.