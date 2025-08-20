Guvernul vrea să blocheze semnalul mobil și internetul în închisori

Ministerul Justiției va propune, la ședința din 20 august a Guvernului, un proiect care prevede instalarea unor sisteme speciale pentru a împiedica deținuții să folosească ilegal telefoanele mobile sau alte dispozitive electronice, precum și internetul.

Potrivit proiectului, sistemul va funcționa strict în perimetrul penitenciarelor. Acesta va utiliza benzi de frecvențe radio la puterea minimă necesară, astfel încât să nu afecteze comunicațiile autorizate din afara acestora.

Dispozitivele nu vor stoca date despre utilizatori și nu vor interfera cu echipamentele oficiale din dotarea penitenciarelor, dă asigurări Ministerul Justiției.

Autoritățile susțin că măsura este necesară pentru a combate comiterea unor infracțiuni grave din spatele gratiilor, precum escrocherii telefonice, intimidarea martorilor sau coordonarea de activități infracționale.

Totuși, autorii proiectului admit și posibile efecte secundare asupra cetățenilor sau afacerilor din apropierea penitenciarelor. Restaurante, hoteluri, clinici sau alte companii care depind de telefonia mobilă pentru relația cu clienții, ar putea înregistra disfuncționalități, ceea ce, în cazuri extreme, ar putea genera plângeri sau solicitări de despăgubiri.

„Pentru a preveni asemenea situații, este esențial ca implementarea sistemelor să se bazeze pe studii de impact radio și să includă măsuri de limitare a interferențelor în afara spațiilor legal vizate. În concluzie, impactul asupra sectorului privat este unul mixt: pe de o parte, pot apărea costuri suplimentare și riscuri operaționale pentru operatorii de comunicații și pentru afacerile din proximitatea penitenciarelor, iar pe de altă parte, se deschid noi oportunități pentru companiile din domeniul tehnologic și de securitate”, precizează Ministerul Justiției.

Costurile estimate de autorități se ridică la aproximativ 9 mii de dolari. Banii ar fi suficienți pentru procurarea a circa 20 de dispozitive, pentru 17 penitenciare. Finanțarea ar urma să fi asigurată din bugetul Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu posibil sprijin din partea partenerilor de dezvoltare.