A fost instituită stare de alertă de mediu pe râul Nistru, pentru 15 zile. Ce măsuri vor fi întreprinse

Guvernul a instituit stare de alertă de mediu pe râul Nistru pentru 15 zile, ca răspuns la riscurile de poluare. Autoritățile vor monitoriza calitatea apei, vor interveni în zonele afectate și vor coordona măsuri pentru protecția populației și a ecosistemului.

„Potrivit informațiilor, acțiunile prevăzute în următoarea perioadă sunt:

•⁠ ⁠Vor fi instalate baraje suplimentare la lacul de acumulare Dubăsari, pentru a nu admite trecerea substantei petroliere.

•⁠ ⁠Va fi făcută inventarierea sondelor de apă de către instituțiile publice și agenții economici privați pentru folosire în caz de necesitate.

•⁠ ⁠Regimul permite instituirea unor restricții privind captarea și utilizarea apei în sectoarele unde analizele indică depășiri ale valorilor admise, pentru a preveni contaminarea sistemelor de alimentare cu apă.

•⁠ ⁠Starea de alertă permite, de asemenea, mobilizarea de resurse suplimentare, inclusiv din rezervele de stat și care nu sunt sub administrarea directă a statului, precum și implicarea structurilor de intervenție suplimentare și integrarea echipelor internaționale care au venit în sprijinul Republicii Moldova prin Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene.

Obiectivul primordial este protecția sănătății publice. Recomandăm cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale. Dacă se vor impune măsuri noi, dacă vor apărea evoluții noi, vom informa corespunzător și transparent”, au menționat resaponsabilii”.

Locuitorii municipiului Bălți au rămas fără apă potabilă în dimineața zilei de 11 martie, după ce autoritățile au decis sistarea alimentării din motive de siguranță sanitară. Potrivit informațiilor preliminare, o pată de produse petroliere ar fi ajuns în apropierea stației de pompare din râul Nistru, ceea ce a determinat oprirea temporară a captării apei pentru a evita contaminarea sistemului de alimentare.

Ministerul Mediului al Republicii Moldova a anunțat că toate instituțiile responsabile monitorizează situația de pe râul Nistru, după ce pe apă au fost semnalate pete uleioase, în amonte de localitatea Naslavcea.

După ce aproape 1,5 tone de produse petroliere s-ar fi scurs în Nistru, autoritățile au anunțat că urmează să fie instalat un filtru și un bond de captare în zona Cosăuți-Iampol pentru a colecta deșeurile. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a precizat că apa poluată nu a ajuns la Chișinău.

Ministerul Mediului a mai informat că autoritățile au activat protocoalele de coordonare interinstituțională, ca urmare a informațiilor preliminare privind o posibilă poluare a râului Nistru. Totodată, instituția a recomandat populației să nu folosească apa din râu pentru consum, să nu o folosească pentru adăparea animalelor sau irigații și să evite pescuitul până la confirmarea rezultatelor analizelor.

La 11 martie, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a informat că echipele instituției au ajuns în localitatea Holoșnița din raionul Soroca, unde au început instalarea unor filtre pentru a opri răspândirea și pentru a elimina petele de petrol din apă.

Primarul capitalei, Ion Ceban, a afirmat anterior că Ministerul Sănătății a cerut spitalelor din Chișinău să își facă rezerve de apă, după avertizările SIS. Ion Ceban declară însă că probele prelevate de Apă-Canal Chișinău la Vadul lui Vodă sunt bune și acuză că situația ar putea fi creată artificial pentru a distrage atenția de la problemele cu carburanții și inactivitatea autorităților.

Ministerul Sănătății a venit cu precizări privind circulara cu rezervele de apă din spitale. „Prin intermediul circularei respective s-a solicitat testarea stării sistemelor alternative de alimentare cu apă și identificarea posibilităților de creare a unor rezerve critice pentru asigurarea serviciilor esențiale de sănătate”, precizează instituția.

Ion Ceban a declarat că a trimis echipe de specialiști la Naslavcea, pentru a preleva probe din apa râului Nistru, după informațiile apărute despre posibile probleme privind calitatea apei. Edilul a mai menționt că municipalitatea va preciza ulterior dacă va fi necesar ca locuitorii Chișinăului să își facă rezerve de apă.

Ulterior, primarul general al capitalei a anunțat că rezultatele analizelor de laborator efectuate asupra probelor de apă din râul Nistru arată că apa nu este contaminată în zona verificată și nu există pericol pentru aprovizionarea cu apă a municipiului Chișinău.

Pe 12 martie, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, anunța că substanța petrolieră continuă să se reverse dinspre Ucraina și ajunge în Nistru. „Din această cauză, cele mai recente probe prelevate în zona Naslavcea prezintă riscuri de siguranță pentru alimentarea cetățenilor”, a precizat Hajder pe rețele. Oficialul a precizat că a recomandat administrației să sisteze alimentarea cu apă.

Potrivit autorităților ucrainene, ar fi vorba despre conbustibil pentru rachete, deversat după bombardamentul din 7 martie 2026 asupra Centralei Hidroelectrice Novodnestrovsk din regiunea Cernăuți.

La 13 martie, Ministerul Mediului informa că gradul de risc galben a fost instituit pentru sectorul de nord al râului Nistru, în cadrul ședinței Centrului Național de Management al Crizelor.

Pe data de 14 martie, Ministerul Mediului a anunțat că alimentarea cu apă va fi sistată temporar în Naslavcea și raioanele Soroca, Bălți, Florești, Sîngerei, din motiv că sursa de poluare continuă să se reverse în fluviul Nistru. Localnicii au fost îndemnați să-și facă rezerve.

S.A. „Apă-Canal Chișinău” informează că, în contextul situației create pe râul Nistru și în scopul prevenirii unei eventuale situații critice în apropierea stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă, au fost instalate două baraje de protecție pe cursul apei.

Guvernul s-a întrunit pe data de 15 martie, într-o ședință urgentă pentru a instituirea starii de alertă de mediu pe bazinul râului Nistru. Decizia a fost aprobată în unanimitate.