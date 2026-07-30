Slusari, despre propunerea de a deveni ministrul MAIA: Nu fug de responsabilitate

Alexandr Slusari, director executiv al Asociației „Puterea Fermierilor”, și-a exprimat disponibilitatea de a conduce Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova dacă viziunea sa pentru dezvoltarea sectorului se aliniază cu poziția prim-ministrului și a Guvernului.

Acesta a declarat ieri la Jurnal TV că „nu caută o poziție, dar este gata să își asume responsabilitatea într-o perioadă dificilă pentru sectorul agricol”.

Potrivit lui Slusari, nu au existat discuții cu premierul Vasile Tofan cu privire la o posibilă numire. Asociația a propus anterior candidatura sa pentru funcția de ministru.

„Dacă opiniile mele se aliniază cu cele ale premierului și ale Guvernului, dacă vom fi de acord să promovăm un model diferit de agricultură – unul cu accent pe sprijinirea microfermierilor, micilor și mijlocii – atunci putem discuta aspecte tehnice”, a subliniat Slusari.

El consideră că este necesar să se schimbe abordarea dezvoltării agriculturii, acordând o atenție sporită fermelor mici și mijlocii, care „au nevoie de un sprijin mai mare din partea statului”.

„Ministerul Agriculturii rămâne fără conducere deplină în perioada cea mai crucială – campania activă de recoltare. Se confruntă cu întârzieri în mai multe domenii: integrarea europeană, plata subvențiilor către fermieri, implementarea programelor de sprijinire a fermierilor și adoptarea deciziilor necesare”, a remarcat Slusari.

Marcel Spatari, membru al partidului de guvernământ PAS, a declarat că îl va susține personal pe Slusari în funcția de ministru al Agriculturii, numindu-l un specialist competent. „Totuși, decizia finală privind componența Guvernului revine premierului Vasile Tofan”, a reamintit parlamentarul.

Având în vedere absența unui lider permanent la Ministerul Agriculturii, numirea unui nou ministru rămâne o problemă stringentă, mai ales având în vedere munca sezonieră în sectorul agricol și necesitatea unor decizii prompte pentru fermieri.

Cu o zi înainte, premierul Vasile Tofan a declarat la TV8 că regretă demisia ministrului Agriculturii, Radu Musteață, care „este un bun specialist, dar a devenit confuz în declarațiile sale”.

„Deocamdată, nu ne vom grăbi să numim un nou ministru. Există opțiuni, dar le discutăm încă. Aceasta este o funcție foarte importantă”, a declarat Tofan.