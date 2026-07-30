Vasile Tofan s-a întâlnit cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan la București

Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, efectuează joi, 30 iulie, prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului. La București, șeful Executivului de la Chișinău a fost primit de premierul interimar al României, Ilie Bolojan, iar ulterior s-a întâlnit cu președintele României, Nicușor Dan.

Principalele subiecte abordate în cadrul întrevederii cu Ilie Bolojan vizează accelerarea proiectelor bilaterale, în special în domeniile transporturilor și energiei. Cele două părți discută despre măsuri care să contribuie la consolidarea interconectării dintre Republica Moldova și România, precum și despre răspunsurile comune la provocările actuale, în special cele de ordin energetic.

Pe agenda discuțiilor figurează și situația de securitate din regiune în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, precum și efectele acestuia asupra securității și economiei celor două state.

Totodată, premierul român Ilie Bolojan a reafirmat sprijinul ferm al României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În cadrul vizitei, Vasile Tofan a avut o întrevedere și cu președintele României, Nicușor Dan.

„Relația dintre Chișinău și București se bazează pe un parteneriat de încredere și o prietenie sinceră. Mulțumesc președintelui Nicușor Dan pentru o discuție bună despre proiectele care ne apropie zi de zi – de la infrastructură și economie, până la viziunea comună pentru un viitor european”, a scris Vasile Tofan.

Programul vizitei mai include întrevederi cu conducerea Parlamentului României și o sesiune de discuții cu reprezentanții Clubului Oamenilor de Afaceri Basarabeni, axată pe atragerea investițiilor și susținerea mediului de afaceri dintre cele două state.