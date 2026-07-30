Olga Ursu: Peste 650.000 de euro din creditul destinat Căii Ferate, plătiți pentru consultanță

Peste 650.000 de euro din creditul contractat pentru reabilitarea căii ferate vor fi cheltuiți pentru servicii de consultanță. Deputata Olga Ursu critică faptul că, la trei ani de la semnarea acordului, nu au fost executate lucrări și nu au fost cumpărate materiale, iar prima sumă accesată din împrumut va acoperi plata consultanților.

Subiectul a fost discutat în cadrul ședinței Parlamentului. Potrivit Olgăi Ursu, contractul a fost semnat în 2023, însă până în 2026 nu a fost retras niciun ban din credit, deoarece lucrările nu au început și nu au fost făcute achiziții.

Deputata susține că, în această perioadă, au fost prestate doar servicii de consultanță, în valoare de peste 650.000 de euro. Astfel, primele cheltuieli finanțate din credit nu vor fi destinate reabilitării propriu-zise a căii ferate, ci achitării acestor servicii.

Olga Ursu a mai afirmat că Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții permit, de regulă, finanțarea consultanței și a supravegherii tehnice din granturi. Aceasta a cerut explicații privind includerea serviciilor respective în componenta de împrumut, care urmează să fie rambursată de stat.

Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță, a explicat că proiectul este finanțat prin mai multe acorduri încheiate cu BERD, BEI și Uniunea Europeană.

Potrivit oficialului, granturile disponibile în cadrul proiectului pot fi utilizate exclusiv pentru cumpărarea materialelor. Întrucât serviciile de consultanță nu sunt eligibile pentru finanțare din aceste granturi, plata lor a fost inclusă în componenta de împrumut.

Păscăluță a explicat și de ce lucrările nu au început în cei trei ani de la semnarea acordului. Planul inițial a fost modificat după ce Uniunea Europeană și-a exprimat disponibilitatea de a finanța construcția unei linii de cale ferată cu ecartament european pe o porțiune a aceluiași traseu.

Autoritățile au decis să suspende lucrările prevăzute inițial pentru a evita cheltuirea banilor pentru o infrastructură care ar fi trebuit ulterior desfăcută sau refăcută. Potrivit secretarului de stat, executarea ambelor proiecte pe rând ar fi presupus distrugerea unei părți dintre lucrările realizate anterior.

Mircea Păscăluță a precizat că firma de consultanță și-a desfășurat activitatea în această perioadă, motiv pentru care serviciile prestate trebuie achitate. Valoarea totală a acestora depășește 650.000 de euro și include sume care urmează să fie plătite din cea de-a treia tranșă a finanțării.

Totodată, autoritățile au renegociat cu BERD condițiile acordului pentru a evita plata comisionului de 1% aplicat la tragerea banilor din credit.