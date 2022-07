Top 4 ZODII care spun minciuni

Berbec

Berbecul este agitat şi greu de stăpânit, din pricina impulsivităţii sale înnăscute. Minte fără să stea prea mult pe gânduri atunci când are interes. Uneori, ajunge să regrete, dar nu are curajul de a spune adevărul, aşa că se complace în minciună. Cu ajutorul ei, reuşeşte să iasă din multe situaţii dificile, dar pe termen lung neadevărurile îi pot afecta serios imaginea. Câteodată, îi dezamăgeşte pe cei din jur cu comportamentul său, chiar dacă poate are şi intenţii bune. Nu este un om rău la suflet şi nici cinic, dar este convins că minciuna e calea cea mai uşoară prin care obține ceea ce vrea, fără să rănească pe nimeni. În viziunea lui, nu e nimic greșit a omite câte ceva, pe ici, pe colo. Cum îţi dai seama că te minte un nativ Berbec? Privirea îl trădează.

Gemeni

Nativul Gemeni gândeşte una, dar face alta. Nu se poate decide în ce direcţie s-o ia şi nici nu ştie ce i se potriveşte. În relaţiile amoroase, minte cel mai mult, asta din cauza firii sale duale și pentru faptul că îi place să se joace cu mintea celuilalt. Pentru el, minciuna este un joc, un exercițiu de inteligență, un mijloc – inocent, crede nativul – pentru a-și atinge scopul. Niciun gest nu îl trădează, nici măcar mimica, căci ştie toate tehnicile de manipulare. Când se plictiseşte, renunţă brusc la plasa pe care o țese în jurul victimei, dar își găsește imediat alta, pe care o poate minți la fel de convingător. Iubitei lui ar fi în stare să îi promită şi luna de pe cer, doar ca să se amuze văzând-o la picioarele lui. Nativul Gemeni nu înşală din lipsa sentimentelor, ci de dragul aventurii. Nu se căiește după ce a călcat strâmb, ci e gata s-o ia de la capăt. Prin urmare, nu-ți fă iluzii, nu se va schimba niciodată! Îl poți prinde cu fofârlica doar dacă-l urmărești pas cu pas.

Leu

Îi place să mintă, dar nu pentru a face rău celor din jur, ci pur şi simplu pentru că vrea să pară ceea ce nu e. Îi place să se dea mare și tare, fiindcă are un orgoliu nemăsurat. De multe ori, ajunge să se laude cu lucruri pe care nu le-a făcut sau care nu sunt atât de măreţe precum le prezintă, doar pentru a da bine în faţa audienței. În viziunea lui, exagerarea nu este o minciună, aşa că nu se sfieşte să mintă ori de câte ori are ocazia. Se hrăneşte admirația celor din jur şi îi place să fie apreciat, ba chiar venerat tot timpul. Este o persoană vanitoasă și se pune pe primul loc întotdeauna. Deşi e expert în minciună, nu poate fi minţit cu uşurinţă. Recunoaşte de la distanţă un mincinos şi nu se încrede în oricine.

Săgetător

Misterios şi şarmant, nativul Săgetător domină în orice tip de relaţie pe şi caută mereu o pradă sau o victimă care să îi satisfacă apetitul de vânătoare. Cunoaşte toate tehnicile de seducţie şi vrea să îşi acapareze complet interlocutorul, chiar dacă acest lucru presupune şi recursul la minciună. Nu minte doar de dragul conversaţiei, ci şi pentru a vedea cât de naivi sunt cei care aleg să se încreadă în vorbele sale. Încrederea pe care o citește de pe feţele oamenilor îl fascinează şi îi dă elan să mintă în continuare şi mai mult. Uneori, nativul duce minciuna mai departe şi o transformă într-o poveste cu iţe încurcate, din care nici el nu mai ştie cum să iasă. Poate fi prins cu mâța-n sac dacă are scăpări sau dacă nu îşi mai aminteşte ce scuze a folosit. În caz că e demascat, va face tot posibilul să nege acuzaţiile şi să pretindă că totul e o înscenare.