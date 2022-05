Ziua de nume are o însemnătate deosebită pentru români. Nu doar de Crăciun și de Paște se fac cadouri pentru cei dragi, ci și în ziua în care apropiații noștri își sărbătoresc numele de sfânt pe care îl poartă. Onomastica are loc într-un cadru mai restrâns, iar cadourile trebuie să fie unele simbolice. Ziua de nume nu are o încărcătură la fel de mare precum ziua de naștere, însă îi poți oferi sărbătoritului sau sărbătoritei un cadou care să îi aducă aminte de acest moment special.

Iată câteva idei de cadouri pentru cei care își sărbătoresc ziua de nume:

O icoană

În cazul în care sărbătoritul poartă numele de Andrei, atunci cel mai potrivit cadou ar fi icoana Sf. Andrei. Acesta este unul dintre cei mai importanți sfinți pentru poporul român. Sfântul Andrei a fost primul care a propovăduit Evanghelia la geto-daci, pe teritoriul Dobrogei, fiind considerat ocrotitorul României.

Când dăruiești o icoană oferi o parte din energia ta pozitivă apropiatului, alături de gândurile tale bune, așadar reprezintă un cadoul simbolic valoros.

De asemenea, poți opta și pentru icoane bizantine. Tehnica prin care sunt realizate evidențiază chipul sfântului, iar unele pot fi decorate cu foiță din aur de 22 de karate. Costurile pentru icoanele bizantine pot fi mai ridicate, dar dacă bugetul îți oferă posibilitatea să achiziționezi și să dăruiești o astfel de icoană, atunci nu rata ocazia. Cu siguranță sărbătoritul își va aminti gestul tău.

Un produs personalizat

Cadourile personalizate rămân în topul preferințelor românilor atunci când vine vorba de ziua de nume. Spre exemplu, poți opta pentru o ramă foto în care să înrămezi o fotografie cu tine și persoana sărbătorită, de care să își aducă aminte peste ani.

Pe lângă ramele foto, un alt dar de ziua numelui ar putea fi un obiect care să conțină un mesaj special inscripționat. Cele mai cumpărate sunt cănile și paharele, dar poți achiziționa și un ceas de perete.

Cumpără un joc

Dacă știi că sărbătoritul sau sărbătorita are o pasiune pentru jocuri, atunci acesta ar putea fi darul ideal. În magazinele locale sau online găsești multe jocuri de societate precum Monopoly, Catan, Dixit, table, domino sau remi. Nu ezita să alegi unul dintre ele și jucați-vă împreună în momentele în care vă întâlniți!

Accesorii vestimentare

De ziua numelui ai putea să mai dăruiești și accesorii vestimentare. Dacă îi cunoști bine stilul cumpără un fular, o curea de piele, un portofel sau o pereche de mănuși dacă afară s-a instalat sezonul rece. În cazul în care ziua de nume a picat într-o lună de vară, atunci ai în vedere ochelari de soare, o pălărie sau un evantai pliabil.

Pentru si mai multe idei de cadouri puteți accesa magazinul online Class Ghifts.