Partidul Nostru propune instituirea Zilei Memoriei Victimelor Violenței Domestice, pentru a comemora victimele și a preveni noi tragedii

La propunerea unui grup de inițiativă civică, Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova un proiect de hotărâre prin care se propune instituirea Zilei Memoriei Victimelor Violenței Domestice, marcată anual pe 3 martie. Data de 3 martie a fost aleasă simbolic, fiind plasată înaintea Zilei Internaționale a Femeii, pentru a sublinia dimensiunea socială și de protecție a femeilor și copiilor.

Autorii proiectului invocă date îngrijorătoare privind violența în familie în Republica Moldova. Anual sunt înregistrate peste 20.000 de sesizări privind conflicte familiale, iar aproximativ 6.000 de ordine de restricție de urgență sunt emise pentru protecția victimelor. Zilnic sunt raportate, în medie, circa 50 de cazuri de violență domestică la Serviciul 112, iar anual peste 20 de femei își pierd viața în urma acestor acte.

„Vorbim despre vieți pierdute, despre tăcere și frică. Sunt momente în care statul trebuie să se oprească și să-și aducă aminte: nu de rapoarte, nu de statistici, ci de oameni, de cei care nu mai sunt”, a declarat Elena Grițco, vicepreședinta fracțiunii.

Ea a amintit că în ultimele săptămâni societatea noastră a fost zguduită de o tragedie care a arătat din nou cât de grav este fenomenul violenței domestice.

„De aceea, instituirea Zilei Memoriei Victimelor Violenței Domestice nu este doar o dată în calendar. Este o zi a reflecției și a responsabilității noastre de a preveni următoarea tragedie”, a declarat Grițco.

Potrivit proiectului, instituirea unei zile de comemorare are rolul de a crește gradul de conștientizare în societate, de a promova toleranța zero față de violență, de a sprijini victimele și supraviețuitorii și de a consolida responsabilitatea instituțiilor statului în prevenirea fenomenului. Documentul prevede că Guvernul va avea responsabilitatea de a elabora un Program național de acțiuni dedicat acestei zile, iar acest program trebuie să fie unul real, nu formal.