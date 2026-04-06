Țigările din R. Moldova alimentează în continuare piața neagră din România

Piața neagră a țigaretelor din România a scăzut în februarie 2026 cu 1,7 puncte procentuale și a ajuns la 10,9% din totalul consumului, comparativ cu 12,6% în noiembrie 2025. Potrivit unui studiu realizat de compania de cercetare Novel, nivelul comerțului ilegal rămâne peste media anului 2025, estimată la 10,6%, și peste cea din 2024, de 9%.

Potrivit directorului general Novel Research, Marian Marcu, în februarie au fost înregistrate scăderi ale comerțului ilegal în mai multe regiuni ale României. Cea mai mare reducere a fost consemnată în vestul țării, unde contrabanda a coborât cu 10,8 puncte procentuale, până la 10%.

De asemenea, în regiunea de nord-est, considerată ani la rând cea mai afectată de piața neagră, nivelul contrabandei s-a redus cu 7,2 puncte procentuale, până la 8,1%.

Din perspectiva provenienței produselor de pe piața neagră din România, Bulgaria rămâne principala sursă, cu o cotă de 30,8%, în ușoară creștere cu 0,7 puncte procentuale. În același timp, ponderea produselor provenite din Republica Moldova a scăzut cu 5,5 puncte procentuale, ajungând la 18,3%. Chiar și în aceste condiții, Moldova continuă să figureze printre sursele importante ale țigaretelor de contrabandă de pe piața românească.

Reprezentanții companiilor din industria tutunului spun că începutul de an aduce un semnal pozitiv, însă atrag atenția că fenomenul rămâne la un nivel ridicat. Ileana Dumitru, director pentru afaceri externe al Ariei Europa de Sud-Est din cadrul BAT, a declarat că, pentru ca piața ilicită să coboare sub pragul de 10% și chiar sub media europeană de 9,2%, este nevoie de intensificarea eforturilor de combatere a contrabandei și a evaziunii fiscale.

Aceasta a avertizat și asupra ponderii mari a produselor contrafăcute, comercializate fără control al calității, fără standarde de fabricație și fără respectarea limitelor minime de vârstă, ceea ce reprezintă un risc pentru consumatori.

Potrivit aceleiași surse, fluxurile de produse non-domestice, în special din Bulgaria, continuă să pună presiune pe regiunile sudice ale României, ceea ce arată că rețelele de trafic ilicit rămân active și se adaptează rapid. BAT estimează că pierderile provocate anual bugetului de stat român de comerțul ilicit depășesc 2,5 miliarde de lei.

La rândul său, Antonio Vencesla, director Corporate Affairs & Communications al JTI pentru România, Moldova și Bulgaria, a menționat că scăderea de aproape două puncte procentuale este promițătoare, însă menținerea trendului descendent depinde de o politică fiscală predictibilă și de eforturi coordonate ale autorităților pentru a reduce comerțul ilegal sub 10%. Reprezentantul JTI a subliniat că firma va continua să sprijine autoritățile prin parteneriatele deja existente, contribuind totodată la bugetul de stat și la investițiile locale.

Și Philip Morris România consideră că scăderea din februarie este un semnal bun, dar insuficient pentru a vorbi despre o tendință consolidată. Roxana Pîntea, director External Affairs, a declarat că piața rămâne vulnerabilă și că, într-un sector sensibil la diferențele fiscale dintre statele din regiune, rezultatele pot fi menținute doar prin politici publice coerente și consecvente. Aceasta a pledat pentru corelarea atentă a deciziilor fiscale cu realitățile economice din teren și pentru o abordare bazată pe dialog și date.

Imperial Brands România atrage atenția că, deși contrabanda a scăzut la nivel național, evoluția pieței negre diferă de la o regiune la alta și de la un studiu la altul, ceea ce arată că grupările de crimă organizată identifică permanent noi rute de trafic. Country Directorul companiei, Gerald Tijssen, a precizat că autoritățile au solicitat recent sprijin în investigarea capturilor de produse de contrabandă și contrafăcute, inclusiv în cazuri ce vizează fabrici ilegale din România.

Autoritatea Vamală Română anunță, de asemenea, rezultate recente pe linia combaterii traficului ilicit. Potrivit președintelui instituției, Mihai Savin, în doar câteva zile, echipele mobile au descoperit peste 255.000 de țigarete în zona frontierelor de est și nord-est ale României. Totodată, la punctul de trecere a frontierei Siret au fost depistate țigări în valoare de 63.000 de euro, ascunse în podeaua unui camion care transporta furaje de soia. Oficialul a declarat că astfel de acțiuni vor continua, inclusiv prin consolidarea cooperării cu autoritățile vamale din statele vecine.

Și Poliția de Frontieră Română raportează capturi importante. Inspectorul general Cornel Laurian Stoica a anunțat că, în anul 2025, au fost confiscate peste 6,6 milioane de pachete de țigări, cu o valoare estimată la aproximativ 146,2 milioane de lei. În aceeași perioadă, autoritățile au mai ridicat în vederea confiscării peste 65 de tone de tutun vrac și aproximativ 27 de kilograme de tutun pentru narghilea.

La începutul lunii martie, structurile de investigare a criminalității economice au destructurat și o grupare de criminalitate organizată care opera la periferia municipiului Timișoara și alimenta sistematic piața neagră cu țigarete contrafăcute. Potrivit directorului Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, chestorul Dobre Aurel, în urma perchezițiilor a fost identificată o fabrică ilegală aflată în plin proces de producție, iar captura a depășit 11,2 milioane de țigarete și 7,3 tone de tutun vrac.

Datele mai arată că industria tutunului rămâne una importantă pentru bugetul statului român. Companiile din domeniu, încadrate în categoria marilor contribuabili, virează anual peste 22 de miliarde de lei sub formă de accize, TVA și alte taxe și contribuții.