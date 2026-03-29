Igor Dodon și-a depus declarația de avere: onorarii de milioane de ruble din Rusia

Liderul Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a declarat pentru 2025 venituri provenite din Rusia, incluzând salarii și onorarii de milioane de ruble. În contrast, câștigurile sale oficiale din Republica Moldova, din funcția de deputat și de la partid, sunt mult mai modeste.

Potrivit declarației de avere, Igor Dodon a obținut 286.513 lei din activitatea sa în cadrul partidului și 28.692 lei din funcția de deputat. În același timp, a beneficiat de compensații parlamentare în valoare de 43.125 lei.

Pentru soția sa, Igor Dodon a declarat salarii de 296.450 lei de la PP Exclusive Media SRL și 82.000 lei de la SRL Baza de Odihnă Sadovo, dar și 1.309.761 ruble de la o companie din Rusia. În plus, Dodon a indicat un onorariu de 7.590.000 ruble primit de la o instituție afiliată Sberbank.

La bunuri, Igor Dodon a declarat o casă de locuit și un teren intravilan, precum și un automobil Mercedes-Benz aflat în folosință. Activele financiare însumează 140.567 lei în două bănci.

În paralel, familia Dodon are activ un credit de 1.477.000 lei contractat de la Victoriabank, scadent în 2028, cu o dobândă de 8%.

Igor Dodon se află într-un litigiu cu Autoritatea Națională de Integritatea, care a constatat anterior o avere nejustificată de peste 1,1 milioane lei pentru anii 2017-2019. Deputatul socialist a contestat actul de constatare, susținând că anumite cheltuieli, inclusiv pentru deplasări externe, au fost acoperite de rude și nu pot fi considerate nejustificate.

Dosarul se află pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel.