Monica Babuc, despre identitatea moldovenilor: Trebuie să deschidem ochii

Monica Babuc, directoarea Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău, a subliniat, în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei, importanța crucială a României în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

Potrivit acesteia, numărul celor care sprijină ideea unirii Republicii Moldova cu România variază, întrucât, la etapa actuală, cel mai important obiectiv strategic al statului nostru este aderarea la Uniunea Europeană.

„Cred că noi trebuie să sprijinim această idee tocmai prin activitățile pe care le desfășoară, de exemplu, Institutul Cultural Român, uniunile de creație, ministerele culturii și cele ale educației din ambele state. Pentru că faptul că suntem români și punctum nu se schimbă de la aceea că noi tindem și vrem să facem parte din marea familie a popoarelor europene, care îmbrățișează valorile democratice și libertatea. Ne putem integra acolo dacă suntem oameni care conștientizăm trecutul nostru istoric și valorile noastre naționale”, a declarat Monica Babuc.

Ea a remarcat că identitatea noastră românească este deja un factor important în procesul de integrare europeană, menționând în acest sens sprijinul necondiționat pe care România îl acordă Republicii Moldova în diverse domenii, inclusiv în cadrul discuțiilor de la Bruxelles.

„Nu cred că există vreun om care ar putea nega acest uriaș sprijin pe care Republica Moldova îl primește din partea României pe toate palierele, începând de la economie și terminând cu educație, cultură, etc. Acest ajutor se reflectă și în sprijinul pe care îl primim de la Bruxelles. Toată lumea știe că, în absolut toate discursurile conducătorilor României, de la președintele Nicușor Dan la prim-ministrul Bolojan și toți ceilalți decidenți, Republica Moldova este pomenită obligatoriu în orice discuție care ține de România. Tocmai pentru ca Republica Moldova să rămână mereu în vizorul instituțiilor europene. Este un lucru pentru care trebuie să fim recunoscători și să înțelegem că rolul României în parcursul nostru european este uriaș”, a conchis directoarea Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu”.

Amintim că în data de 31 octombrie 2024 a fost validat Referendumul prin care aderarea la UE a devenit oficial „obiectivul strategic” al Republicii Moldova. Referendumul ce a avut loc pe 20 octombrie 2024 a trecut cu o majoritate fragilă, după ce 50,38% din alegători a spus „Da” modificării Constituției în vederea aderării R. Moldova la UE, diferența față de opțiunea „Nu” fiind de 11.400 de voturi.

Datele unui sondaj realizat de compania iData în luna septembrie curent arată că 52,1% dintre respondenți au declarat că susțin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. De asemenea, peste 32% dintre cetățenii Republicii Moldova susțin unirea cu România.